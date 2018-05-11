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Ömürcan'ın ailesinden 'erkek donör' çağrısı

İZMİR'de kanser tedavisi gören Göztepe Futbol Okulu öğrencisi, 1925 Gençlik ve Spor Kulübü U13 takımı lisanslı futbolcusu Ömürcan Korkmaz (13), 1 aydır hastanede kalıyor. Ailesi, Ömürcan'ın aniden trombosit ihtiyacının karşılanabilmesi için erkek donörlere kan bağışı çağrısı yaptı.

Ömürcan'ın ailesinden 'erkek donör' çağrısı
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde, geniz kanseri nedeniyle tedavi gören Ömürcan Korkmaz'a antrenörleri sürpriz ziyaret yaptı. Göztepe Futbol Okulu Koordinatörü İbrahim Ulukapı ve Göztepe altyapı antrenörleri Yusuf Peçinek, Ahmet Balcı ile Övünç Özgören, Ömürcan'a forma hediye etti. Hayalindeki mesleğin sadece futbolculuk olduğunu dile getiren Ömürcan, iyileşip, sahalara kavuşacağı günü bekliyor.

7'nci sınıfta okuyan, 2 yıldır da Göztepe'de futbol oynayan Ömürcan'ın bir süre önce yüzündeki şişlik ve ağrıları nedeniyle hastaneye başvurduklarını anlatan ablası Nilay Korkmaz (24), önce teşhis konulamadığını ve zor günler geçirdiklerini söyledi. Doktorların sinüzitten şüphelendiğini belirten Korkmaz, "Yüzünde şişlik vardı. Kulakları ve başı ağrıyordu. Geceleri uyuyamıyor ve okula zorla gidiyordu. Diş hastanesinde 'apse' dediler ve ilaç vermişlerdi.
Başka hastanede yüz felci olduğu, yüzünde kitle bulunduğu ve alınması gerektiği söylendi. Yüzünden parça alındı ve 15 gün sonra geniz kanseri olduğunu duyduk. Sinüzit ameliyatı olacağını beklerken, geniz kanserinin 4'üncü evresinde olduğumuzu öğrendik. 1 aydır bu hastanedeyiz. Ara sıra burun kanamaları oluyor. Kanamayı ancak tamponla durdurabiliyoruz" dedi.


ERKEK DONÖRDEN AB RH POZİTİF TROMBOSİT BEKLİYOR


Kardeşinin tedavi için bir kür kemoterapi aldığını anlatan Nilay Korkmaz, tam 2'nci kürü alacağı sırada enfeksiyona yakalandığını dile getirdi. Enfeksiyonun temizlenmesini beklediklerini kaydeden Korkmaz, 1 ay içinde 4 kez trombosit istendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece erkek donörlerden AB Rh pozitif kandan trombosite ihtiyacımız var. Kan bağışı yapmak için uygun koşulları taşıyan donörlerin bağışı kabul ediliyor. Kriterimiz sadece AB Rh pozitif ve erkek donör olması. Uygun kanı 1 kez Kızılay'dan 3 kez de sosyal medyadan bulduk. Göztepe Kulubü sayfasında paylaştı. Ne zaman trombosit ihtiyacı olacağı belli olmuyor. Doktorlar bize söyleyince, hemen arayışa geçiyoruz. Süreyi uzatmadan kanın temin edilmesi gerekiyor."

DHA


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