Omurilik felçlisiydi şimdi 'itici güç' oldu

Omurilik felci geçirdikten sonra doktorların "yürüyemez" dediği Emrah Baki Başoğlu, dünyada aynı anda koşulan "" organizasyonunda yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren Alper Patır'ın tekerlekli sandalyesini yürüttü.'nın başkenti'de 1 Temmuz 2017'de tatilde olduğu sırada bir müzenin bahçesinde armut ağacının yaklaşık 200 kiloluk dalının üzerine düşmesi sonucu vücudunda 30 kırık oluşan 36 yaşındaki Alper Patır, 10 ameliyat geçirip 24 gün kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak hayata tutundu.Ekim 2016'da motosiklet kazası geçirdikten sonra omurilik felci olan ve yaklaşık 5 ay fizik tedavi gören 37 yaşındaki Emrah Baki Başoğlu ise doktorların "büyük ihtimalle tekerlekli sandalyeye bağımlı" olacağını söylemesine rağmen yürümeye başladı.Sosyal medya üzerinden birbiriyle iletişime geçen Alper Patır ve Emrah Baki Başoğlu, dünyada 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilen omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Wings for Life World Run"ın Türkiye ayağında birlikte yer aldı. Başoğlu, Alper Patır'ın tekerlekli sandalyesini itti.Alper Patır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2017'de geçirdiği kazadan sonra tüm omurilik felçlileri için "bu bacaklar çalışacak arkadaş" sloganıyla bir hashtag oluşturduklarını, bunun çığ gibi büyüdüğünü ve herkesin çok destek olduğunu söyledi.Amaçlarının fizik tedavi almayan, fizik tedavinin gerekliliğine inanmayan ya da tedaviye küsmüş olan insanları tekrar tedaviye yönlendirmek ve yürüyebileceklerini onlara aşılamak olduğunu vurgulayan Patır, "Bu konuda sosyal medya aracılığıyla omurilik felci olan birçok insana ulaştım. Omurilik felcini yenmiş insanlarla da tanışarak kendime motivasyon kaynakları yarattım. Bunun başında Emrah Baki Başoğlu geliyor. Emrah sayesinde onların videolarını izleyerek umut doluyorum ve daha güzel günlere doğru gideceğimi düşünüyorum." ifadesini kullandı.Patır, Başoğlu ile 4 ay önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığını, kardeş gibi olduklarını ve ilk defa İzmir'de bir araya geldiklerini belirterek, "Geçen sene yürüyemez dedikleri Emrah Baki Başoğlu bu yarışta ittirici gücüm oldu. İnşallah ben de bir sonraki yarışta başka bir omurilik felçli olan arkadaşın itici gücü olmak istiyorum." diye konuştu.Emrah Baki Başoğlu ise doktorların tekerlekli sandalyeye bağımlı olacağını söylemelerine rağmen bunlara çok kulak asmadığını ve fizik tedaviye başlayıp, azimle çalıştığını bildirdi.Bunun sonucunda yürümeye başladığına dikkati çeken Başoğlu, şöyle devam etti:"Yürümeye başladıktan sonra da Wings for Life World Run'ın koşusunu gördüm ve kayıt oldum. Aynı zamanda kendi hikayemi sosyal medyada paylaşmaya başladı çünkü diğer omurilik felçlilerin de umuda ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bu süreçte geçen sene 'Wings for Life World Run' koşusuna katıldım, bu sene de yeniden düzenleneceğini öğrendiğim zaman bu sefer kendime farklı bir hedef koymak istedim. Ne yapabilirim düşüncesini taşırken Alper'le tanıştık, Alper'le böyle fikir gelişti. Ben onun itici gücü olacağım o da yarışmaya katılacak diye. Şimdi etrafımıza kendi hikayemizi yayıyoruz, diğer omurilik felçlilerine hem de umuda ihtiyacı olan, bir başarı hikayesini duymaya ihtiyacı olan insanlara örnek teşkil etmeye çalışıyoruz. İmkansızın da zaman aldığını, insanların sabırla yapma istedikleri şeyi başarabileceklerini ama bunun için azmetmeleri ve inanmaları gerektiğini göstermeye çalışıyoruz insanlara."Başoğlu, insanın bir şeyi başarmak istemesi halinde ilk önce kendi engellerini yıkması gerektiğini belirterek, "Alper'le de bunun mesajını vermeye çalışıyoruz." dedi.