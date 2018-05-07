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Omurilik felçlisiydi şimdi 'itici güç' oldu

Omurilik felci  geçirdikten sonra doktorların "yürüyemez" dediği Emrah Baki Başoğlu, dünyada aynı anda koşulan "Wings for Life World" organizasyonunda Alper Patır'ın tekerlekli  sandalyesini yürüttü. Patır, "Geçen sene yürüyemez dedikleri Emrah Baki  Başoğlu bu yarışta ittirici gücüm oldu. İnşallah ben de bir sonraki yarışta başka  bir omurilik felçli olan arkadaşın itici gücü olmak istiyorum" dedi

07 Mayıs 2018, Pazartesi 16:54
Omurilik felçlisiydi şimdi 'itici güç' oldu
Omurilik felci geçirdikten sonra  doktorların "yürüyemez" dediği Emrah Baki Başoğlu, dünyada aynı anda koşulan  "Wings for Life World" organizasyonunda yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren  Alper Patır'ın tekerlekli sandalyesini yürüttü. 

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1 Temmuz 2017'de tatilde olduğu sırada  bir müzenin bahçesinde armut ağacının yaklaşık 200 kiloluk dalının üzerine  düşmesi sonucu vücudunda 30 kırık oluşan 36 yaşındaki Alper Patır, 10 ameliyat  geçirip 24 gün kadar yoğun bakımda kaldıktan sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı  olarak hayata tutundu.

Ekim 2016'da motosiklet kazası geçirdikten sonra omurilik felci olan  ve yaklaşık 5 ay fizik tedavi gören 37 yaşındaki Emrah Baki Başoğlu ise  doktorların "büyük ihtimalle tekerlekli sandalyeye bağımlı" olacağını söylemesine  rağmen yürümeye başladı.



Sosyal medya üzerinden birbiriyle iletişime geçen Alper Patır ve Emrah  Baki Başoğlu, dünyada 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilen omurilik felcinin  tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık  oluşturmak amacıyla düzenlenen "Wings for Life World Run"ın Türkiye ayağında  birlikte yer aldı. Başoğlu, Alper Patır'ın tekerlekli sandalyesini itti.


"DAHA GÜZEL GÜNLERE DOĞRU GİDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"


Alper Patır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2017'de  geçirdiği kazadan sonra tüm omurilik felçlileri için "bu bacaklar çalışacak  arkadaş" sloganıyla bir hashtag oluşturduklarını, bunun çığ gibi büyüdüğünü ve  herkesin çok destek olduğunu söyledi.

Amaçlarının fizik tedavi almayan, fizik tedavinin gerekliliğine  inanmayan ya da tedaviye küsmüş olan insanları tekrar tedaviye yönlendirmek ve  yürüyebileceklerini onlara aşılamak olduğunu vurgulayan Patır, "Bu konuda sosyal  medya aracılığıyla omurilik felci olan birçok insana ulaştım. Omurilik felcini  yenmiş insanlarla da tanışarak kendime motivasyon kaynakları yarattım. Bunun  başında Emrah Baki Başoğlu geliyor. Emrah sayesinde onların videolarını izleyerek  umut doluyorum ve daha güzel günlere doğru gideceğimi düşünüyorum." ifadesini  kullandı.

Patır, Başoğlu ile 4 ay önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığını,  kardeş gibi olduklarını ve ilk defa İzmir'de bir araya geldiklerini belirterek,  "Geçen sene yürüyemez dedikleri Emrah Baki Başoğlu bu yarışta ittirici gücüm  oldu. İnşallah ben de bir sonraki yarışta başka bir omurilik felçli olan  arkadaşın itici gücü olmak istiyorum." diye konuştu.


"ETRAFIMIZA KENDİ HİKAYEMİZİ YAYIYORUZ"


Emrah Baki Başoğlu ise doktorların tekerlekli sandalyeye bağımlı  olacağını söylemelerine rağmen bunlara çok kulak asmadığını ve fizik tedaviye  başlayıp, azimle çalıştığını bildirdi.

Bunun sonucunda yürümeye başladığına dikkati çeken Başoğlu, şöyle  devam etti:

"Yürümeye başladıktan sonra da Wings for Life World Run'ın koşusunu  gördüm ve kayıt oldum. Aynı zamanda kendi hikayemi sosyal medyada paylaşmaya  başladı çünkü diğer omurilik felçlilerin de umuda ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bu  süreçte geçen sene 'Wings for Life World Run' koşusuna katıldım, bu sene de  yeniden düzenleneceğini öğrendiğim zaman bu sefer kendime farklı bir hedef koymak  istedim. Ne yapabilirim düşüncesini taşırken Alper'le tanıştık, Alper'le böyle  fikir gelişti. Ben onun itici gücü olacağım o da yarışmaya katılacak diye. Şimdi  etrafımıza kendi hikayemizi yayıyoruz, diğer omurilik felçlilerine hem de umuda  ihtiyacı olan, bir başarı hikayesini duymaya ihtiyacı olan insanlara örnek teşkil  etmeye çalışıyoruz. İmkansızın da zaman aldığını, insanların sabırla yapma  istedikleri şeyi başarabileceklerini ama bunun için azmetmeleri ve inanmaları  gerektiğini göstermeye çalışıyoruz insanlara."

Başoğlu, insanın bir şeyi başarmak istemesi halinde ilk önce kendi  engellerini yıkması gerektiğini belirterek, "Alper'le de bunun mesajını vermeye  çalışıyoruz." dedi.


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