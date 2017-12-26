On binlerce kişi, canlı yayında 'hiçbir şey yapmayan adamı' izledi

ŞU ANDA BİR PLANI HAYATA GEÇİRİYORUM'

40 BİN KİŞİ İZLEDİ

Nazlı Erdol

'ın haberine göre, 10 saat süren canlı yayının büyük bölümündehiçbir şey yapmadan oturdu. Sadece sessizce kameraya baktı.Canlı yayın sırasında Kaplan'ın üzerine mikrofon düştü. Ancak ünlü tasarımcı, gözlüğünü düzelterek oturmaya devam etti.'Yayın sırasında çalan telefonu açan Kaplan, "Üzgünüm ama şimdi konuşamam. Şu anda bir planımı hayata geçiriyorum. Bu plana göre 10 saat boyunca ateş önünde oturmam gerek. Şu an anlatamam" dedi.Ardından bisküvi yemeye başlayan Kaplan bunu gün boyunca yapabileceğini söyledi.ı izleyenlerin sayısı 40 bini buldu. İzleyenlerin çoğu yayını zaman kaybı olarak görmediklerini söyledi.rumuzlu bir takipçi, "2017 için en iyi son: 40 bin kişilik izleyici kitlesi önünde sessizlikte boşluğa bakan, bilinmeyen sorular üzerine kafa yoranve tüm bunlararifesinde" dedi.​Jamie Colley ise "Tüm ciddiyetimle söylüyorum, 3 saat boyunca Jeff Kaplan'ın koltukta oturup hiçbir şey yapmamasını izledim ve pişman değilim" yorumunda bulundu.Kaplan, öncelikleoyununun yaratıcı direktörü olarak biliyor. Neden böyle bir yayına ihtiyaç duyduğu bilinmiyor.