On binlerce kişi, canlı yayında 'hiçbir şey yapmayan adamı' izledi

The Telegraph
'ın haberine göre, 10 saat süren canlı yayının büyük bölümünde Jeff Kaplan
hiçbir şey yapmadan oturdu. Sadece sessizce kameraya baktı.
Canlı yayın sırasında Kaplan'ın üzerine mikrofon düştü. Ancak ünlü tasarımcı, gözlüğünü düzelterek oturmaya devam etti.
ŞU ANDA BİR PLANI HAYATA GEÇİRİYORUM'
'Yayın sırasında çalan telefonu açan Kaplan, "Üzgünüm ama şimdi konuşamam. Şu anda bir planımı hayata geçiriyorum. Bu plana göre 10 saat boyunca ateş önünde oturmam gerek. Şu an anlatamam" dedi.
Ardından bisküvi yemeye başlayan Kaplan bunu gün boyunca yapabileceğini söyledi.
40 BİN KİŞİ İZLEDİ
Canlı yayın
ı izleyenlerin sayısı 40 bini buldu. İzleyenlerin çoğu yayını zaman kaybı olarak görmediklerini söyledi.
Frost Fire
rumuzlu bir takipçi, "2017 için en iyi son: 40 bin kişilik izleyici kitlesi önünde sessizlikte boşluğa bakan, bilinmeyen sorular üzerine kafa yoran Jeff Kaplan
ve tüm bunlar Noel
arifesinde" dedi.
Jamie Colley ise "Tüm ciddiyetimle söylüyorum, 3 saat boyunca Jeff Kaplan'ın koltukta oturup hiçbir şey yapmamasını izledim ve pişman değilim" yorumunda bulundu.
Kaplan, öncelikle Overwatch
oyununun yaratıcı direktörü olarak biliyor. Neden böyle bir yayına ihtiyaç duyduğu bilinmiyor.
Nazlı Erdol