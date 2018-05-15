Son 10 gündür etkili olan kadar devam yağışlar nedeniyle yetkililer zarar tespiti için İznik ovasında çalışma yürüterek bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda İznik'in tamamında etkili olan yağmurun hasat dönemi gelen kara bodur kiraz papaz erik ve çiçek döneminde olan zeytinde, sebze bahçelerinde zarar meydana getirdiği belirtildi.

Yapılan çalışmada yağışların kiraz ve erikte çatlamanın yanı sıra dökülmelere neden olduğu, ekonomik kaybın büyük olduğu, yine sebze alanlarında yağmur ve sel etkisinden dolayı daha yeni gelişme sürecinde olan fidelerde yatma ve su altında kalan bahçelerin bulunduğu belirtildi.

ZARAR YARI YARIYA

Öte yandan, yapılan hasar tespitinde erkenci kiraz ve eriklerde zararın yüzde 50-70, sebze bahçelerinde yüzde 30-70 seviyesinde olduğu, zeytin bahçelerinde ancak meyve tutumundan sonra durum netleşeceği dile getirildi. Ziraat odası tarafından sel ile ilgili hazırlanan çalışma raporunda ise "Dırazali, Çamdibi, Çiçekli olmak üzere bazı mahallelerde sel meydana geldiği belirtilerek derelerin ıslah edilmemesi ve yeni yol yapımında suyollarına dikkat edilmemesi bu sonuçlara zemin hazırlamıştır. Çiçekli’de sulama kanalları taşmış, yeni yol yapımı sırasında suyolunun özensiz değiştirilmesi taşkınlara neden olmuştur. Dırazali’de su kanalları taşmış, köprü geçişleri yetersiz kalmış, yeni yapılan yol su geçişine izin vermemiştir. Bu mahallemizde önceki yıllarda benzer durumlar olmuş ama bu sefer yıkıcı sonuçları olmuştur. Bunun temel nedeni Dırazali’de yapılan Bursa-Yenişehir köprülü kavşağıdır. Burada proje öncesi özenli bir fizibilite çalışmasının yapılmadığı, yüksek debili su geçişlerinin öngörülmediği, bölge halkının uyarılarının dikkate alınmadığı görülmüştür. Kavşak üzerinde kalan tarım alanları göle dönmüş, su İznik Gölüne ulaşabilecek yol bulamamıştır. Yolun üst kısmında yer alan sebze ve zeytin bahçeleri su altında kalmıştır. Yapılan çalışmada sebze bahçelerinde telafi edilemeyecek zarar olduğu, yeni dikilen meyve fidanlarında yatmalar görülmüştür. Verim dönemindeki zeytin ve diğer meyvelerde selin etkileri zamanla netleşecektir" denildi.