On Numara çekildi! (14 Mayıs 2018 On Numara sonuçları)
On Numara oyununun 823. hafta çekilişi yapıldı. 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira 93 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 474 lira 70’er kuruş, 8 bilen bin 622 kişi 131 lira 30’ar kuruş, 7 bilen 17 bin 440 kişi 23 lira 25’er kuruş, 6 bilen 106 bin 502 kişi 4 lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 565 kişi 3 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı.
İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR:
Kazandıran numaralar, 5, 7, 12, 14, 20, 23, 28, 32, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 59, 60, 65, 66, 71, 72 ve 77 olarak belirlendi.