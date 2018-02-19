15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

On Numara çekildi (19 Şubat 2018 On Numara sonuçları)

On Numara oyununun 811’inci hafta çekilişi yapıldı

19 Şubat 2018, Pazartesi 22:27
On Numara çekildi (19 Şubat 2018 On Numara sonuçları)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 32, 37, 40, 42, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 67 ve 70 olarak belirlendi. 

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

KAZANAN İL YOZGAT OLDU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 766 lira 65’er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50’şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50’şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5’er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 862 kişi ise 3’er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 350 bin 879 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 936 bin 941 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 417 lira 60 kuruş aktarıldı.

ANKARA (AA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı

Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı
Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez

Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez
Gaziantep’te terör propagandasına 18 tutuklama

Gaziantep’te terör propagandasına 18 tutuklama
144 parça tarihi eser ele geçirildi

144 parça tarihi eser ele geçirildi
Son Dakika... Hükümet sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Son Dakika... Hükümet sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Erdoğan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar
Sosyal medyada PKK propagandasına 4 tutuklama

Sosyal medyada PKK propagandasına 4 tutuklama
Diyarbakır Sur’da patlama: 2 kişi yaralandı

Diyarbakır Sur’da patlama: 2 kişi yaralandı
Boydaklar için karar verildi

Boydaklar için karar verildi