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On Numara çekildi (22 Ocak 2018 On Numara sonuçları)

On Numara oyununun 807’nci hafta çekilişi yapıldı

On Numara çekildi (22 Ocak 2018 On Numara sonuçları)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75 ve 77 olarak belirlendi.

10 BİLEN 13 KİŞİ VAR


On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 13 kişi, 25 bin 477 lira 40’ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 378 kişi 584 lira 55’er kuruş, 8 bilen 4 bin 818 kişi 46’şar lira, 7 bilen 32 bin 579 kişi 13’er lira, 6 bilen 151 bin 777 kişi 2 lira 90’ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 864 kişi ise 3 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep’in Şehitkamil, Samsun’un Çarşamba, İstanbul’un Eyüpsultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Bağcılar, Fatih, Bartın Merkez, Kayseri’nin Melikgazi, Çanakkale Merkez ile Biga, Edirne Merkez ve Muğla’nın Marmaris ilçelerinde yatırdığı belirlendi. Toplam 2 milyon 207 bin 925 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 879 bin 858 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 650 lira 20 kuruş aktarıldı.


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