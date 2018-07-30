On Numara çekildi (30 Temmuz 2018 On Numara çekiliş sonuçları)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 88 kişi 2 bin 370 lira 25’er kuruş, 8 bilen bin 701 kişi

122 lira 95’er kuruş, 7 bilen 16 bin 840 kişi 23 lira 70’er kuruş, 6 bilen 103 bin 855 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 809 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

KAZANAN ŞANSLI İLLER

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul’un Sancaktepe, Bursa’nın Yıldırım, Manisa’nın Akhisar ve Yozgat’ın

Sarıkaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 85 bin 220 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 830 bin 603 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi

olarak 463 bin 382 lira 39 kuruş aktarıldı.

AA