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On Numara çekildi (5 Mart 2018 On Numara sonuçları)

On Numara oyununun 813’üncü hafta çekilişi yapıldı

05 Mart 2018, Pazartesi 22:37
On Numara çekildi (5 Mart 2018 On Numara sonuçları)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 41,  42, 47, 50, 54, 63, 66, 68, 70, 73 ve 77 olarak belirlendi. 

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 381 lira 85’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İŞTE KAZANAN ŞANSLI İLLER

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 698 lira 65’er kuruş, 8 bilen bin 869 kişi 125 lira 60’ar kuruş, 7 bilen 19 bin 652 kişi 22 lira 85’er kuruş, 6 bilen 123 bin 445 kişi 3 lira 85’er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 123 kişi ise 3 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Çanakkale Merkez, Konya’nın Selçuklu ve Kocaeli’nin Gebze ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 347 bin 635 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 935 bin 240 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 521 bin 696 lira 82 kuruş aktarıldı. 

ANKARA (AA) 


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