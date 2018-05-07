On Numara çekildi (On Numara 07.05.2018 sonuçları)



TALİHLİ KUPON BEYKOZ'DAN

İŞTE ŞANSLI NUMARALAR:

1, 2, 6, 15, 18, 25, 28, 31, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 54, 61, 65, 67, 71 ve 74

Gizem Yetil

nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 78 kişi 2 bin 778 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 516 kişi 143 lira 15'er kuruş, 7 bilen 16 bin 75 kişi 25 lira 80'er kuruş, 6 bilen 100 bin 650 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 283 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Beykoz ilçesinden yatırdığı belirlendi.Toplam 2 milyon 167 bin 263 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 863 bin 316 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 481 bin 614 lira 5 kuruş aktarıldı.