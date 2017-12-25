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On numara çekildi (On numara 25 Aralık 2017 sonuçları)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişi yapıldı. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 603 lira 25’er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu

25 Aralık 2017, Pazartesi 23:51
On numara çekildi (On numara 25 Aralık 2017 sonuçları)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya  göre, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30’ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira  25’er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira  5’er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3 lira  ikramiye kazandı.     

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bartın merkez, Ankara’nın  Sincan, Artvin’in Hopa ve İzmir’in Narlıdere ilçesinden yatırdığı belirlendi.          

Toplam 2 milyon 69 bin 402 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı  çekilişte, kamuya KDV olarak 825 bin 120 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi  olarak da 459 bin 867 lira 25 kuruş aktarıldı.  

İşte kazandıran numaralar: 

5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73
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