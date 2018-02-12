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On Numara çekiliş sonuçları (12 Şubat On Numara)

On Numara oyununun 810’uncu hafta çekilişi yapıldı

On Numara çekiliş sonuçları (12 Şubat On Numara)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 9, 12,13, 15, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 56, 57, 58, 68, 70, 74 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 360 lira 5’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İŞTE KAZANAN ŞANSLI İLLER

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 114 kişi 2 bin 58 lira 90’ar kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 117 lira 80’er kuruş, 7 bilen 19 bin 91 kişi 23 lira 40’ar kuruş, 6 bilen 113 bin 384 kişi 4 lira 15’er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 119 bin 180 kişi ise 3 lira 5’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara’nın Altındağ ve Çankaya ile Bursa’nın Kestel ilçelerinde yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 347 bin 166 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte kamuya, KDV olarak 935 bin 213 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 521 bin 592 lira 57 kuruş aktarıldı. 

ANKARA (AA)


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