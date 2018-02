Ona 'Bitcoin Ömer' diye sesleniyorlar

'BÜYÜK BİR SES, YANKI UYANDIRDI'



'İLK OLAYLARI YAŞAYAN BİR İLÇEMİZ'



'TAKIM ARKADAŞLARIM BİTCOİN ÖMER DİYE ÇAĞIRIYORLAR'

Bitcoin karşılığında ilk transfer

Sakarya 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor sezonun ikinci yarısında Karasu Kültürspor'dan Ömer Faruk Kıroğlu'nu renklerini sanal para birimi olan Bitcoin karşılığında renklerine bağladı. Bir ilki gerçekleştiren takım ismini dünya genelinde duyurdu.Kulüp Başkanı Haldun Şehit futbolcu Kıroğlu'na 2 bin TL değerindeki 0,0524 Bitcoin ile 2 bin 500 TL teklif etti.Toplamda 4 bin 500 TL'ye tekabül eden teklife ilk başta sıcak bakmayan Kıroğlu, daha sonrasında Harunustaspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.İmzalanan sözleşme sonrasında Kıroğlu, takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Futbolcu Kıroğlu'nu izlemeye Kulüp Başkan Haldun Şehit olmak üzere Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'da geldi.Yapılan transferin hem ülke genelinde hem de dünyada büyük bir ses uyandırdığını belirten, Kulüp Başkan Haldun Şehit, "Sürekli televizyonlarda ve internette Bitcoin ile ilgili haberler okuyoruz. Bizde öncelikle Harunustaspor'un, Akyazı, Sakarya ve Türkiye'nin tanıtımını nasıl yapabiliriz diye düşünüyordum.Hocamızın da transferde bir futbolcu talep etmesi bize Bitcoin'i kullanabilmek için avantaj sağladı. Bu şekilde düşündükten sonra Bitcoin'i kullanmaya karar verdik. Oyuncumuza bu teklifi sunduğumuzda çok bir bilgi sahibi olmadığını, araştırıp ve düşünmesi gerektiğini söyledi. Tabi ki bizim onu ikna çabamız da şu şekilde oldu.Dünyada bir ilk olacak. Bu yüzden tarihe adımızı yazdırma anlamında bir şansımız var. Düşünürken bu kriteri de aklının bir ucunda tutmanı istiyorum dedim.Daha sonra oyuncumuzda bizim yeniliğimize ayak uydurmak istediğini söyledi. Riske atmamak için de bu olayı ikiye bölerek gerçekleştirdik. Şu an 8 maçımız kaldı, Harunustaspor olarak şampiyonluğa oynuyoruz. Oyuncumuz bizle 8 maç forma giyecek Allah bir sakatlık vermezse inşallah.Rakiplerimize sahada atmamız gerekecek o farkı çünkü şuan lideriz, onları geride bırakmak için çok çalışarak bu seneyi şampiyon olarak kapatmamız gerek.Tabi ki dünyada bir ilk olduğu için hep olumlu tepkiler geldi. Bizim buradaki asıl amacımız insanlara reklamın nasıl yapıldığını göstermekti çünkü biz bir köy takımıyız.Ben Türkiye genelinde sesimi duyurmak isterken dünyaya, kıtalara duyurdum. Japonya'dan bile gelenler oldu. Büyük bir ses, yankı uyandırdı. Tarihte ilk olması zaten bizlere gurur veriyor, Türk olduğumuzu ve farklı olduğumuzu gösterdik" dedi.İlklerin her zaman Akyazı ilçesinde yaşandığını belirten Belediye Başkanı Hasan Akcan, "Akyazı, Türkiye ve Sakarya'da her zaman ilk olayları yaşayan bir ilçemiz.Bitcoin konusunda da yine Türkiye'de ilk defa böyle bir transfer gerçekleştirildi. Bitcoin konusu bizleri aşar, sanal alemde oluşan bir olay.Bizi burada ilgilendiren Akyazı'da Harunustaspor'un Bitcoin kullanarak transfer gerçekleştirmesi, bizim için önemli bir olay. Bunu başardığı için kulüp başkanına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Transfer sonrası takım arkadaşları Bitcoin Ömer diye çağırdıklarını aktaran Ömer Faruk Kıroğlu, "Ben daha önce oynadığım kulüpte devam ederken, telefonum çaldı Haldun başkan aradı.İzlemişler ve beğenmişler, onun bir fikri varmış oturduk konuştuk. Fikrini anlattı ve benimle bir ilke imza atmak istediğini söyledi. İlk başta aslında sıcak gelmedi çünkü Bitcoin hakkında pek bir bilgi sahibi değildim.Duymuştum daha öncesinde ve bu teklif gelince araştırdım. Daha çok Bitcoin'in inişi çıkışı değil de dedi ki; beraber bir ilke imza atalım, amatör kulüplerin bir ilki başarabildiğini gösterebilmek için böyle bir tercihte bulunduk.Ailem bu konu hakkında hiç fikir sahibi değil. Bana olan güvenleri sonsuz olduğu için ailemle oturup konuştuk, hiçbir zaman paraya değer veren değil de geleceğimi düşünen insanlar oldukları için bana saygı duydular.Bende başkanımızın fikri ile beraber yürümek istediğim için ilerlemek istediğim için teklifi kabul ederek bir yeniliğe imza atmak istedim. Sürekli beni takım arkadaşlarım Bitcoin Ömer diye çağırıyorlar.Takım arkadaşlarım çok sıcak kanlı insanlar ve benimle çok ilgilendiler. Beraber şampiyonluk hedefi için çalışıyoruz. Arkadaşlarım ile oturup birbirimize espriler yaparak kahkahalar atıyoruz.Arkadaşlarım, çevrem ve akrabalarım mutlu olarak çok sevindiler adıma. Televizyonda gördüklerinde şaşırarak aradılar sağ olsunlar, ben de herkese gerekli bilgileri veriyorum" şeklinde konuştu.