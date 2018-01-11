Onat Kutlar'ın ölümünün 24. yıl dönümü (Onat Kutlar kimdir?)



ONAT KUTLAR NASIL ÖLDÜ?



ONAT KUTLAR KİMDİR?



ONAT KUTLAR'IN MİNİ BELGESELİ: SİNEMA GÜNLERİ'NDEN İSTANBUL FİLM FESTİVALİ'NE



ONAT KUTLAR'IN ESERLERİ



ONAT KUTLAR'IN SENARYOLARI



ONAT KUTLAR KİTAPLARI

Elif Bayram

Bugün Saat 12.00'de düzenlenecek töreneailesi, yakınları ve sevenleri katılacak.30 Aralık 1994 akşamı Taksim’dekikafesinde terör örgütünün patlattığı bomba Onat Kutlar ile arkeologın ağır yaralanmasına yol açmış,olay yerinde yaşamını yitirmişti.ise 11 Ocak 1995 günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.25 Ocak 1936 tarihinde Alanya'da doğdu. Tam adı. Aslen Gaziantepli. Ali Rıza Kutlar ve Meliha Kutlar’ın oğlu. Babası bir hakim olduğu için önce Malatya ve İzmir’den sonra 6 yaşında taşındıkları Gaziantep’de çocukluğu ve gençliği geçti. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Gaziantep Lisesinin çıkardığı "İlke" adlı dergide ilk öyküleri yayınlandı. 1954 yılında Gaziantep Lisesinden mezun oldu.Felsefe okumak için istanbul'a gitti, amagirdi. Bir yıl orada okuduktan sonra, ayrılıp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu, son dersinin sınavına girmeyerek okuldan ayrıldı ve felsefe okumak üzere1961 yılında Paris'e gitti. İki yıl sonra döndüğünde bir süre Doğan Kardeş Dergisi'nde çalıştı. İstanbul Hukuk Fakültesi ilk sınıfında okurken, arkadaşları Erdal Öz, Kemal Özer, Adnan Özyalçıner, Hilmi Yavuz, Doğan Hızlan, Konur Ertop'la birlikte a dergisinin kurucuları arasında yer aldı.1952’de çeşitli dergilerde çıkan şiir ve hikâyeleriyle tanınmaya başlayan Onat Kutlar, edebiyattaki özgün yerini ödül kazanan "İshak" adlı öykü kitabıyla aldı. 1959 yılında yayınladığı "adlı öykü kitabı ile 1960 yılında Türk Dil Kurumu ödülünü kazandı. 1965 yılında Türk Sinematek Derneği'ni ve Yeni Sinema dergisini kurdu. 1965-1976 yılları arasında, Türkiye'ye dünya sinemasının kapılarını açanbaşkanlığını yaptı.adında üç tane senaryo yazdı ve çekilen filmlerle yurtdışı ve yurtiçi festivallerde birçok ödül kazandı. 1975 yılında Polonya tarafından Kültür Madalyası ile ödüllendirildi. 1985 yılında Berlin Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı. İstanbul Film Festivali Düzenleme Kurulu'nda ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İcra Kurulu'nda görev yaptı. 1978’de, Kültür Bakanlığı Sinema Yapım ve Gösterim Merkezi’nin kuruluş çalışmaları içinde yer aldı.1989’da, İranlı şair Füruğ Ferruhzad’ın şiirlerinden bir seçmeyi Celal Hosrovşahi ile birlikte çevirerek Sonsuz Günbatımı adıyla yayımladı. Unutulmuş Kent adılı şiir kitabı 1996’da Fransa’da Rauyamont Vakfı tarafından yayınlandı. 1994 yılında Fransız hükümetince, "ödülü verildi. Meydan, Yeni Sinema, Milliyet Sanat, Papirüs, Gösteri gibi dergilerde çıkan sinema yazılarını Sinema Bir Şenliktir’de bir araya getirdi. Cumhuriyet gazetesindeki yazıları ölümünden sonra Gündemdeki Konu (1995) ve Gündemdeki Sanatçı (1995) adlarıyla kitaplaştırıldı.30 Aralık 1994'tepastane katına yapılan bombalı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Ardından 11 Ocak 1995'te kurtarılamayarak vefat etti.Ölümünden sonra,yazdığı yazılardan derlenen iki kitabı çıktı:, 1964 yılında evlendi. Bu evliliğindenadında iki oğlu var. Onat Kutlar, 30 Aralık 1989 tarihinden beriile evliydi.1959 - İshak, (öyküler)1984 - Sinema Bir Şenliktir, (denemeler)1985 - Yeter ki Kararmasın, (denemeler)1986 - Bahar İsyancıdır, (denemeler)1981 - Peralı Bir Aşk İçin Divan, (şiirler)1986 - Unutulmuş Kent, (şiirler)1995 - Gundemdeki Sanatçı1995 - Gundemdeki Konu1995 - Yer Çekimli Aşklar1983 - Hakkâri'de Bir Mevsim (senaryo, Ferit Edgü ile birlikte)1979 - Hazal1979 - Yusuf ile Kenan-SENARYOLAR - ÜÇ SENARYO ÜÇ SİNOPSİS-UNUTULMUŞ KENT-KARAMEKE (BÜTÜN YAPITLARI)