Önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık bebeğini balkondan attı

Ankara’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık kız bebeğini 2. kattan attı

04 Mayıs 2018, Cuma 19:15
Önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık bebeğini balkondan attı
Olay, Altındağ ilçesinde bulunan 185 Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve bu sebepten dolayı tedavi gördüğü öğrenilen Ö.T. adlı kadın, bir anda sinir krizi geçirdi ve 6 aylık bebeğini kucağına alarak balkona çıktı. Ö.T.’yi sakinleştirmek için annesi geldi. Sinirine hakim olamayan Ö.T., eline geçirdiği bıçakla annesini sırtından bıçaklayıp balkona kilitledikten sonra 6 aylık kız bebeği ile diğer balkona geçti.

ANNE KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içinde kalan anne komşulardan yardım istedi. Annenin çığlıklarını duyan komşular durumu hemen ilgili yerlere iletti. 

Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, kadının kucağındaki bebeği aşağı atacağını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri de olay yerine çok kısa bir süre içinde intikal etti. Ekipler hemen mutfak balkonunda yaralı olan anneyi oradan almak için harekete geçti ve açılır merdivenin yardımıyla balkona ulaştı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR


Ekiplerin balkona çıktığını gören Ö.T., kucağındaki 6 aylık bebeği bir anda 2. kattan aşağı attı. Beton zemine çakılan bebek ağır şekilde yaralanırken, elinde bıçak taşıyan anne Ö.T. kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

6 aylık kız bebek ve anneannesi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

6 aylık bebeği balkondan aşağı atan kadın gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. 

OLAYI GÖREN KADIN FENALAŞTI


Olayın yaşandığı sokaktan geçen yabancı uyruklu bir kadın ise Ö.T’nin bebeği atma anını gördü. Bunun üzerine bir süre şok geçiren kadın, bir anda yere düştü. Yabancı uyruklu kadının yardımına da vatandaşlar koştu. Kadını sakinleştiren mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 3. ambulans ekibi, yabancı uyruklu kadını, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ANKARA (İHA)


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