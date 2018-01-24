Önce Firmino sonra Giuliano

SOUZA VE FERNANDAO'NUN ŞANSI YOK

SADECE GIULIANO İZLENDİ

ESKİ ÖĞRENCİSİ

Erdinç Şahin

Rusya’da düzenlenecek’nda mücadele edecek Brezilyalıların kadrosunun şekillendiği, bu yüzdenlı yetkililerin’de başka oyuncu seyretmediği kaydedildi.’nin oynatmak istediği oyun sistemine çok uygun olan’nun kesinlikle takımda yer bulacağı ifade edildi.düzenlenecek’nda büyük olasılıkla yer alacak.Bilindiği gibi Teknik Direktör Tite’nin yardımcısı ve analizcisi hafta sonu İstanbul’daydı. Rusya’da yer alacak’nın kadrosu hemen hemen belirlendiği için iskelet kadroyu oluşturacak isimler Tite’nin ekibi tarafından yakından takip ediliyor.Bu ekip hafta sonu İstanbul’a sadece Giuliano’yu izlemek ve son durumunu görmek için geldi. Göztepe maçında Souza ve Fernandao etkili bir futbol oynasa da bu isimlerin önünde çok daha iyi oyuncuların bulunduğu belirtildi. Bu nedenle T’ın da olumlu referans verdiği iki oyuncunun milli takım kadrosunda yer alması zor gözüküyor.Tite’nin yardımcıları Türkiye’de şampiyonluk mücadelesi veren ekipler başta olmak üzere diğer takımlardaki Brezilyalı oyuncuları da izlemedi ve onlarla bir araya gelmedi. Ekip tamamen kafalarındaki oyunculara odaklandılar. Giuliano’yu izledikten sonra Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı’nın yardımcı antrenörü Taffarel ile de buluşup, Türkiye’den ayrıldılar.Ekibin İstanbul’dan önceki durağı ise İngiltere idi. Burada Liverpool’un yıldızı ve Brezilya’nın en önemli ismi olan Firmino’yu seyredip son durumunu mercek altına aldılar.Bu arada Giuliano, Teknik Direktör Tite’nin 18 yaşından bu yana öğrencisi. O yüzden ikili birbirlerini çok iyi tanıyor. Futbolcunun bireysel yetenekleri dışında Tite’nin oynatmak istediği oyun sistemine de çok uygun olması, Giuliano’nun takımın önemli isimlerinden biri olmasını sağlıyor.Kupanın favorilerinden Brezilya Milli Takımı’nda yer alacak Giuliano’nun buradaki performansı sarı-lacivertliler için de oldukça önemli olacak.Zenit’ten 7 milyon euro karşılığında transfer olan sambacının iyi bir performans sergilemesi durumunda çok ciddi teklifler alabileceği ifade ediliyor. Bu da sarı-lacivertli kulübün mali açıdan önemli bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.(Milliyet)