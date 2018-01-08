Önce kocasını sonra oğlunu ablasına kaptırdı (Gerçeğin Peşinde'de anlattı)

Nafiz Gürlü
ve Sinem (Zengin) Gürlü
'nün mutlu bir evlilikleri vardı. Her şey Sinem Gürlü
'nün ikinci çocuğunu dünyaya getirmesinden sonra başladı.
İKİSİNİ DE TAKİP ETTİ
Kocası Nafiz Gürlü ve ablası Aslıhan arasında gizli ilişki yaşandığından şüphelenen Sinem Gürlü, bir süre ikisini de takip etti. Eşiyle sorun yaşamaya başlayan Sinem Gürlü, kocası ile ablasının ilişki yaşadığını ortaya çıkardı.
Sinem'in kocası Nafiz Gürlü ile kaçan Aslıhan, bir süre sonra kız kardeşinin büyük oğlunu da yanına aldı ve kayıplara karıştı.
(Nafiz Gürlü-Aslıhan Zengin)
Önce kocasını sonra da büyük oğlunu ablasına kaptıran Sinem Gürlü
, yaşadıklarını TV 8
ekranlarında yayınlanan ve Serap Paköz
'ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programı
nda anlattı:
"İLK BAŞTA İNKAR ETTİLER"
"Küçük oğlum olduktan sonra bunların ilişkileri ortaya çıktı. İlk başta inkar ettiler. Bir süre takip ettim. Eve beraber geldiklerini gördüm. Her defa sorduğumda denk geldi diyorlardı. Böyle tesadüf mü olur? Bizim boşanma davamız sürecinde bunların ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Sonra bir gün çocuklarımı gezmeye götürüp getireceğini söyledi. Küçük oğlumu getirdi, büyük oğlumu ise getirmedi."
Yaşar Can