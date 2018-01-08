Önce kocasını sonra oğlunu ablasına kaptırdı (Gerçeğin Peşinde'de anlattı)

İKİSİNİ DE TAKİP ETTİ

"İLK BAŞTA İNKAR ETTİLER"

Yaşar Can

ve'nün mutlu bir evlilikleri vardı. Her şey'nün ikinci çocuğunu dünyaya getirmesinden sonra başladı.Kocası Nafiz Gürlü ve ablası Aslıhan arasında gizli ilişki yaşandığından şüphelenen Sinem Gürlü, bir süre ikisini de takip etti. Eşiyle sorun yaşamaya başlayan Sinem Gürlü, kocası ile ablasının ilişki yaşadığını ortaya çıkardı.Sinem'in kocası Nafiz Gürlü ile kaçan Aslıhan, bir süre sonra kız kardeşinin büyük oğlunu da yanına aldı ve kayıplara karıştı.Önce kocasını sonra da büyük oğlunu ablasına kaptıran, yaşadıklarınıekranlarında yayınlanan ve'ün sunduğunda anlattı:"Küçük oğlum olduktan sonra bunların ilişkileri ortaya çıktı. İlk başta inkar ettiler. Bir süre takip ettim. Eve beraber geldiklerini gördüm. Her defa sorduğumda denk geldi diyorlardı. Böyle tesadüf mü olur? Bizim boşanma davamız sürecinde bunların ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Sonra bir gün çocuklarımı gezmeye götürüp getireceğini söyledi. Küçük oğlumu getirdi, büyük oğlumu ise getirmedi."