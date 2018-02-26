Önce öpüp sonra gasp eden şüpheli, uyurken yakalandı

AYVALIKTA TEKNE BAKMIŞ

Büşra Kamış

Antalya’da bir market sahibini, “Sen beni tanıyorsun" deyip yanağından öpen ve bıçakla boğazından yaralayıp 2 bin 500 lirasını gasp ettiği ileri sürülen şüpheli, Yunanistan'a kaçmak için planlar yaptığı, vedalaşmak için geldiği yakınlarının evinde polis tarafından yakalandı. Polisi karşısında gören zanlı, "Yakalamasaydınız Yunanistan'a kaçacaktım bu çok kötü oldu" dedi.Edinilen bilgiye göre olay, 14 Şubat gecesi saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Televizyon izleyen evli 3 çocuk babası Hasan Bulut'un marketine, yaklaşık 1 yıldır müşterisi olan M.M. isimli kişi geldi. Bir süre televizyon izleyen ikiliden M.M., bir anda ayağa kalkarak cebinden çıkardığı bıçakla Bulut'un boğazına sarıldı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan Bulut ile M.M. arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedede boğazından yaralanan Bulut, kendini güçlükle dışarı attı. M.M. ise marketin kasasındaki 2 bin 500 lirayı alıp kaçtı. Boğazındaki kanamayı havluyla durduran Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerden şüphelinin kimliğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.M.M.'nin cezaevi korkusu nedeniyle Yunanistan'a kaçmayı planladığı, Balıkesir Ayvalık'ta tekne aradığı otaya çıktı. Şüpheliyi adım adım izleyen ekipler, dün akşam saatlerinde M.M.'nin yakınları ile vedalaşmak için Güvenlik Mahallesindeki yakınlarının evine geleceği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda M.M., evde uyurken yakalandı. Uyandırılan ve karşısında polisi gören M.M., "Yakalamasaydınız Yunanistan'a kaçacaktım. Bu çok kötü oldu" dediği öğrenildi. Asayiş Şubede ifade işlemleri tamamlanan M.M., adliyeye sevk edildi.