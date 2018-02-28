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Önce soyağacı şimdi de mezar yeri sorgulama

Sivas Belediyesi’nin akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği yazılımla bilmeyenler dedelerinin mezarını internet üzerinden öğrenip, fotoğrafına bakarak Fatiha okuma imkanı buluyor

28 Şubat 2018, Çarşamba 20:36
Önce soyağacı şimdi de mezar yeri sorgulama
E-Devlet üzerinden açılan soy ağacı bilgi sistemi yoğun ilgi görürken birçok kişi ismini bile duymadıkları dedelerinden haberdar oldu.

Sivas Belediyesi ise akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği bir yazılım ile Türkiye’de bir ilke imza attı.

Dedelerinin veya diğer yakınlarının mezar yerini bilmeyenler, internet üzerinden mezar yerlerini öğrenebiliyor.

VATANDAŞLAR EKRAN BAŞINDAN FATİHA OKUYABİLİYOR


Vatandaşlar akrabalarının mezarının resmini görüyor ve ekran başından Fatiha okuyabiliyor. Bir çok kişi yakınlarının mezar yerini öğrenmek için şimdiden sisteme akın etmiş durumda.

SİSTEMDE TEKKE MEZARLIĞI VERİLERİ VAR


Sistemde Sivas’ın en büyük mezarlıklarından biri olan Tekke Mezarlığı verileri mevcut. İsteyenler, mezarlık.sivas.bel.tr isimli web sitesine girip, kimlik numarası, mevta numarası, ad, sokak, anne veya baba isimlerini girerek mezar yerlerini tespit edebiliyor.

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