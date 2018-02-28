Önce soyağacı şimdi de mezar yeri sorgulama

VATANDAŞLAR EKRAN BAŞINDAN FATİHA OKUYABİLİYOR

SİSTEMDE TEKKE MEZARLIĞI VERİLERİ VAR

Soyağacı sorgulamada daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Alt üst soy bağı sorgulamadan sonra şimdi de şehit sorgulama

e-Devlet soyağacı sorgulamasındaki ilginç isimler!

Mine Bozkurt

E-Devlet üzerinden açılan soy ağacı bilgi sistemi yoğun ilgi görürken birçok kişi ismini bile duymadıkları dedelerinden haberdar oldu.Sivas Belediyesi ise akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği bir yazılım ile Türkiye’de bir ilke imza attı.Dedelerinin veya diğer yakınlarının mezar yerini bilmeyenler, internet üzerinden mezar yerlerini öğrenebiliyor.Vatandaşlar akrabalarının mezarının resmini görüyor ve ekran başından Fatiha okuyabiliyor. Bir çok kişi yakınlarının mezar yerini öğrenmek için şimdiden sisteme akın etmiş durumda.Sistemde Sivas’ın en büyük mezarlıklarından biri olan Tekke Mezarlığı verileri mevcut. İsteyenler, mezarlık.sivas.bel.tr isimli web sitesine girip, kimlik numarası, mevta numarası, ad, sokak, anne veya baba isimlerini girerek mezar yerlerini tespit edebiliyor.