Önce taksiden sonra köprüden atladı

CAN SİMİDİ ATTILAR, TUTAMADI

BOĞULMAKTAN VE DONMAKTAN KURTARILDI

Senim Tanay

Adana'da dün gece yarısı taksiye binen Arzu S., Çatalan Köprüsü üzerine gelindiğinde seyir haldeki taksiden kendini attı. Genç kız sonra da kendini köprüden Seyhan Baraj Gölü’ne atladı. Taksi şoförü durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadına can simidi uzatmasına rağmen can simidini tutmayan kadın suda kalmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika boyunca soğuğa aldırış etmeden yüzen genç kadın, bir süre sonra soğuk su nedeniyle şoka girdi.Suyun üzerinde duran genç kızın yerini kaybetmemek için projektörle aydınlatan ekipler bu kez sualtı polisinden yardım istedi. Bot ile gelen sualtı polisleri de genç kızın tutması için can simidi attı. Genç kızın ısrarla can simidini tutmaması üzerine botla iyice yaklaşan polis, Arzu S.’yi bota çekti.Olay yerine botla gelen su altı ekipleri genç kadını donmaktan ve boğulmaktan kurtardı.Genç kadın sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.