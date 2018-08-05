ÖNDER bir yılını planladı

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu başkanlığındaki toplantıya İcra Kurulu, Yönetim Kurulu ve komisyon üyeleri katıldı. Toplantının bir bölümüne AK Parti Kütahya milletvekili İshak Gazel ve Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş da iştirak etti. İki günlük toplantının ilk gününde 2018-2019 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin planlar masaya yatırıldı. Aksayan yönlerin de tartışıldığı toplantıda, gün sonunda yıl içinde yapılacak faaliyetler belirlendi. İkinci gün ise faaliyetler ortak bir havuzda toplanarak kararlar alındı.

BÜYÜK FOTOĞRAFI GÖRMEK ÖNEMLİ

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, toplantının büyük fotoğrafı görme ve birlikte oluşturma açısından önemsedikleri bir çalışma olduğunu söyledi. “Bizim geleneğimize göre istişare çalışmalara zenginlik katar” diyen Bekiroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim de bu iki günlük istişarelerimizde hem ÖNDER’i hem de ÖNDER’le ilişkili kurumlarımızı, bütün paydaşlarımızı geliştirmiş oluruz hem de toplamda imam hatipleri geliştirmeye bir katkımız olur. Bu katkı da ülkemizin gelişmesine, İslam dünyasının ve insanlığın gelişmesine katkı olacaktır.”

HEDEFİMİZ GENÇLİK

ÖNDER Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Köse ise konuşmasında, “Bizim tüm çalışmalarımızda hedefimiz gençlik. Sahada komisyonlarımız var, bir de sahaya destek olan komisyonlarımız var. Bu organizasyon şeması içerisinde işlerimize yoğunlaşacağız ve hep birlikte başarılı çalışmalara imza atacağız” dedi.