One Plus müşterilerinin kredi kartı bilgileri nasıl çalındı?

SUNUCU KARANTİNAYA ALINDI



YETKİSİZ ERİŞİMLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Adem Özdoğan

ESET’in dijital güvenlikle ilgili global gelişmeleri aktardığı www.welivesecurity.com web sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Çinli OnePlus şirketinden yapılan açıklamada ” Zararlı kod , belirli aralıklarla yürütülerek doğrudan kullanıcının tarayıcısı üzerinden verileri ele geçiriyordu. Tespit edilir edilmez ortadan kaldırıldı” denildi.Söz konusu sızıntı, açıklamalara göre yalnızca Kasım 2017 ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında oneplus.net adresinden ödeme bilgilerini paylaşan kullanıcıları risk altına alıyor. Daha önceden kaydedilmiş ödeme bilgileri üzerinden işlem gerçekleştiren ya da Paypal gibi yöntemleri kullanan kullanıcıların bundan etkilenmeyeceği düşünülüyor.OnePlus tarafından yapılan açıklamada, ‘saldırıdan etkilenen sunucunun karantinaya alınarak tüm ilgili sistem yapısının sağlamlaştırıldığı’ duyuruldu. Ayrıca, ödeme bilgileri (kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodları) çalınmış olabilecek kullanıcılar uyarıldı. Şirketten yapılan açıklamada, “Böyle bir olay yaşandığı için ne kadar özür dilesek azdır” ifadesine yer verildi.OnePlus, Ocak ayı ortasına doğru başlattığı araştırmada, web sitesinde alışveriş yapan bazı kullanıcıların kartlarında yetkisiz erişimler keşfederek, OnePlus’a rapor vermeleri istendiğini tespit etti. Firma gelişmeler üzerine, bir süre için web sitesinde kart ile ödemeleri askıya aldığını duyurdu ve kendi ifadesiyle ‘saat yönünde’ durumu ele aldığını belirtti.Saldırının başlangıcı olan Kasım ayı ortaları, tam da firmanın en önemli modeli olan OnePlus 5T’nin piyasaya sürüldüğü döneme denk geliyor. O dönemde firma, önceki ürünlerinde tespit edilen bir arka kapıyı yeniden konumlandırdığı yönünde talihsiz bir açıklama yaptığı için dikkatleri üzerine çekmişti. Ekim ayında ise firma, kullanıcıların cihazlarından orantısız olarak ve gizlice birtakım bilgiler topladığı için kamuoyunun hedefi haline gelmişti.