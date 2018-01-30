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Önemsenmeyen grip tehlike yaratıyor

Grip enfeksiyonu basit soğuk algınlığı ve nezle hali ile karıştırılıp önlem alınmadığında sinüzit, otit, bronşit, zatürre riski gelişebiliyor

30 Ocak 2018, Salı 09:32
Önemsenmeyen grip tehlike yaratıyor
Kış hastalıklarında akla ilk olarak solunum yolları enfeksiyonlarının geldiğini belirten İzmir Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, "Bunların başında da grip gelir, bazen salgınlar halinde görülür. Bu hastalık virüs denilen mikroplarla olur. Grip, genellikle basit bir hastalık gibi görülür. Ancak birçok yönden en önemli sağlık sorunlarından biridir. Yapılan araştırmalar, ortalama her yıl dünyada 250 bin kişinin grip nedeniyle öldüğünü gösteriyor. Ayrıca ekonomik kayıp açısından ele alındığında grip birinci sırada yer alıyor. Hastalık nedeniyle iş görmezlikte diğer hastalıklardan uzak ara önde" diye konuştu.



Herkesin ortalama yılda bir kez grip olduğunun varsayıldığını, benzer belirtileri nedeniyle basit soğuk algınlığı, nezle hali ile karıştırıldığını kaydeden Uzm. Dr. Necdet Yetim sözlerini şöyle sürdürdü:

ÖNEMSENMEZSE BİRÇOK HASTALIĞA SEBEP OLUYOR

"Genel olarak grip daha ağır seyreden bir hastalıktır. Gripte ateş, halsizlik, burun akıntısı, öksürük, balgam gibi şikayetler daha şiddetlidir ve daha uzun sürer. Grip enfeksiyonu, bazen başladığı yerden daha uzak doku ve organlara yayılabilir. Aynı zamanda grip sırasında vücudun bağışıklık gücü azalır ve daha önemli bir diğer enfeksiyon meydana gelebilir. Böylece yüz ve kafatası kemiklerindeki boşluklara yayılarak sinüzit, orta kulağa yayılarak otit, aşağı doğru yayılarak bronşit ve zatürre meydana gelebilir. Çok bulaşıcı bir hastalık olduğu unutulmamalı, grip deyip geçmemelidir."


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