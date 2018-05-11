OnePlus 6, Geekbench performansıyla kafa karıştırdı

OnePlus 6 tek çekirdek testindenpuan alırken, çok çekirdek testinden isepuan aldı. Peki bu puanlar ne anlama geliyor.Basit bir şekilde kıyas yapacak olursak, OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli tek çekirdek testindeve’nin arkasında kalmış durumda. Bilindiği üzere bu iki model deile gelmişti.Çok çekirdek testinde isebir kez daha OnePlus 6’nın önüne geçmeyi başarmış. DiğerkullanıcılarıveÇinli üreticinin gerisinde kalmış. Bahse konu tabloya aşağıdan göz atabilirsiniz.Bilmeyenler için ufak bir hatırlatmada bulunalım.’ın yeni amiral gemisi modeli gücünü Qualcomm tarafından geliştirilenyonga setinden alacak. Sisteminiile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 64GB ya da 128GB olacak.Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan telefonunsatışa sunulması bekleniyor.