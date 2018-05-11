OnePlus 6, Geekbench performansıyla kafa karıştırdı

OnePlus 6 tek çekirdek testinden 2402
puan alırken, çok çekirdek testinden ise 8931
puan aldı. Peki bu puanlar ne anlama geliyor.
Basit bir şekilde kıyas yapacak olursak, OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli tek çekirdek testinde Xiaomi Mi Mix 2s
ve Xperia XZ2
’nin arkasında kalmış durumda. Bilindiği üzere bu iki model de SD 845
ile gelmişti.
Çok çekirdek testinde ise Mi Mix 2S
bir kez daha OnePlus 6’nın önüne geçmeyi başarmış. Diğer SD845
kullanıcıları Xperia XZ2
ve Galaxy S9+
Çinli üreticinin gerisinde kalmış. Bahse konu tabloya aşağıdan göz atabilirsiniz.
Bilmeyenler için ufak bir hatırlatmada bulunalım. OnePlus
’ın yeni amiral gemisi modeli gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 845
yonga setinden alacak. Sistemini 8GB RAM
ile destekleyecek olan modelin dahili depolama alanı ise 64GB ya da 128GB olacak.
Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan telefonun 600 dolardan
satışa sunulması bekleniyor.
Adem Özdoğan