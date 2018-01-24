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OnePlus kullanıcısı tehlike altında

Çin’in en büyük telefon üreticilerinden OnePlus, geçtiğimiz günlerde ciddi bir güvenlik ihlali yaşadı

OnePlus kullanıcısı tehlike altında
Son günlerde gündemde olan hacklenme iddialarını araştıran şirket, iddiaların gerçek olduğunu doğruladı. Böylece binlerce kullanıcının kredi kartı bilgilerinin hackerlar tarafından ele geçirilmiş olma ihtimali resmiyet kazanmış oldu.

Kasım ayı ile 11 Ocak tarihleri arasında şirketin internet sitesinden alışveriş yapan kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği söyleniyor. OnePlus’ın sistemini hackleyen siber suçluların sadece kredi kartı numarasını değil, aynı zaman kartların son kullanma tarihi ve güvenlik kodlarını da ele geçirdiği açıkladını. Şirket bu yüzden kullanıcılarından kredi kartı işlemlerini kontrol etmelerini istedi. İşlemlerinde herhangi bir tutarsızlık fark eden kullanıcıların bankaları ile iletişime geçmesi istendi.

Çinli telefon üreticisi bir daha böyle bir güvenlik açığının yaşanmaması için bir siber güvenlik şirketi ile birlikte çalışıyor. Ancak yaşanan bu sızıntının ilerleyen dönemde şirkete ciddi sorunlar doğurabileceği söyleniyor.
 

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