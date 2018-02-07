Onlarca kişinin gözü önünde karısının boğazını kesti!

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay bugün Şişli’ye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi’nde meydana geldi.
AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLARDI
Boğazı kesilerek öldürülen 38 yaşındaki Leyla Karal
isimli kadın bir şirkette çaycılık yapıyordu. Leyla Karal
boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Karal
da aynı iş yerinde temizlikçi olarak çalışıyordu.
CADDE ORTASINDA EŞİNE SALDIRDI!
İddialara göre, göre çift arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. Yaşanan tartışmalar sebebiyle Leyla Karal boşanma davası açmıştı. Çift arasında bugün de tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Ali Karal
marketten aldığı bıçakla Şişli Aytekin Kotil Caddesi’
nde eşine saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.
EŞİNİN TEYZESİYLE İLİŞKİSİ İDDİASI
Eşini öldüren Ali Karal
ise emniyete giderek polise teslim oldu. Emniyette sorguya alınan şüphelinin, eşi Leyla Karal’ın teyzesiyle ilişkisi olduğunu öğrenince kendisini eve almadığını ve aralarında bu sebepten dolayı çıkan tartışma sebebiyle cinayeti işlediği öne sürüldü.
Erdinç Şahin