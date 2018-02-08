Onlarca kişinin gözü önünde karısının boğazını kesti!

AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

CADDE ORTASINDA EŞİNE SALDIRDI!

EŞİNİN TEYZESİYLE İLİŞKİSİ İDDİASI

Erdinç Şahin

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay dün Şişli’ye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi’nde meydana geldi.Boğazı kesilerek öldürülen 38 yaşındakiisimli kadın bir şirkette çaycılık yapıyordu.boşanma aşamasında olduğu eşida aynı iş yerinde temizlikçi olarak çalışıyordu.İddialara göre, göre çift arasında bir süredir tartışma yaşanıyordu. Yaşanan tartışmalar sebebiyle Leyla Karal boşanma davası açmıştı. Çift arasında bugün de tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardındanmarketten aldığı bıçaklande eşine saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.Eşini öldürenise emniyete giderek polise teslim oldu. Emniyette sorguya alınan şüphelinin, eşi Leyla Karal’ın teyzesiyle ilişkisi olduğunu öğrenince kendisini eve almadığını ve aralarında bu sebepten dolayı çıkan tartışma sebebiyle cinayeti işlediği öne sürüldü.