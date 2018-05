Only35, 1907 Fenerbahçe’ye transfer oldu

Erdinç Şahin

2018 Kış Mevsimi’ni beklentilerin altında tamamlayan takımlardan birisi de 1907 Fenerbahçe’ydi. TBF 2017 şampiyonu FB yeni sezona bomba gibi transferlerle başlamıştı. Destek rolünü Zergsting ile güçlendiren takım, ormana ise daha önce LCK ve NA LCS’te mücadele eden Chaser’ı transfer etmişti. Sezon başlangıcının ardından dengesini bulmakta güçlük çeken FB, mevsim ortalarına doğru sinerjisini oluşturdu ve performansını da yükseltti. Takımın süper haftayı 0-4 ile kapatması moralleri bozmasına rağmen son haftalarda iyi oyun Vadi’ye yansıdı ve mevsim finalleri garantiye alındı. Team AURORA ile eşleşen ve rakibine yenilen FB, final görme potansiyeli olmasına rağmen çeyrek finalde elendi.2018 Yaz Mevsimi öncesi ise kadroda radikal değişiklikler başladı. Ormancı Chaser ile yollarını ayıran ekip, desteğe ise Zergsting’in yanına Only35’i transfer etti. Only35’in ligimizin genç oyuncularından birisi olduğunu belirtmek gerekiyor. İlk olarak Team Turquality formasıyla profesyonel kariyerine başlayan oyuncu, nişancısı Luger ile harika bir sinerji yakalamış, “bebek reyisler” lakabını adeta hak etmişti. TT ile başarıya ulaşamamasına rağmen 2017 Yaz Mevsimi’nde OHM ile ŞL’ye yükselen Only, geçtiğimiz mevsim de Macro Maniacs’ı lige çıkarmıştı.Only35’in 1907 Fenerbahçe gibi profesyonel bir takıma transfer olması, gelişimi için oldukça önemli olacaktır. Oyuncunun çok genç olması ve gelişime açıklığı kulüp için de oldukça değerli. Türkiye’nin en iyi destek oyuncularından birisi olan Zergsting ile rolü paylaşacak olan Only’nin gelişimini izlemek Türk League of Legends seyircisi için de büyük bir keyif olacaktır. Oyuncunun Yaz Mevsimi’nde alacağı her dakika da gelişimine katkıda bulunacaktır.