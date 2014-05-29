Onu göz ardı etmeyin

Model makyaj ile far grubunda değişime uğramış. İçleri karartılmış farlar otomobili sportif göstermiş. Ancak hala LED gündüz farına kavuşmaması kabul edilemez bizce. Nikelajlı ızgara otomobile şıklık katmak için düşünülmüş. Latitude’da genelde oval hatlar kullanılmış. Öyle ki kaput üzerinde kullanılan hatlar dahi keskin değil. Yan bölümde de oval çizgiler göze çarpıyor. Arka kapı kenarlarında da öndeki ızgaradaki gibi nikelaj detaylar kullanılmış. Bu detayların kapı kollarında da kullanılması göze pek hoş gelmiyor. Jantlar oldukça sportif. İçleri karartılmış bu jant grubu bu otomobil için fazla sportif kalabiliyor. Arka bölüme geldiğimizde ise ön gündüz farlarında kullanılmayan LED teknolojisi, stoplarda kullanılmış. Bagaj kapağı üzerine uzatılan stoplar model yazılarının yer aldığı nikelaj parça ile başarılı bir kombin olmuş. Yine büyük marka logosu bagaj kapağının üst bölümünde yerini almış.

Latitude makyajla birlikte içeride de değişimlere uğramış. En dikkat çekici değişim ise müzik sisteminin kumandalarında olmuş. Eski versiyondaki yerleşime göre daha basit bir müzik sistemine yer verilmiş. Bunun dışında Renault’un R-Link teknolojisi de artık makyaj ile latitude’da sunulmaya başlanmış. Dokunmatik özellikli bu ekran size yol bilgisayarı, navigasyon gibi birçok farklı konuda yardımcı oluyor. Ayrıca bu ekranın orta konsoldaki joystick ile kontrol ediliyor olması oldukça hoş bir ayrıntı olmuş. Bu sistem o kadar eğlenceli ki hızlanma ve vites değişimine uyumlu olarak otomobilinizin motor sesini değiştirebiliyor. Çift renkli ön konsol ve açık renkli koltuklar iç mekâna ferah bir hava katmış. Koltuklardan bahsetmişken konforunuz için her şey düşünülmüş. Hafıza özelliği ile size uygun sürüş pozisyonuna tek tuşla ulaşırken, uzun ve yorucu bir iş gününün ardından yoğun trafikte size masaj yaparak sürüş konforunuzun çıtasını fazlasıyla yükseltiyor. Ayrıca araca iniş ve binişlerde koltuğu geri kaydırarak rahat bir şekilde araçtan inmenizi ve ye binmenizi sağlıyor. Eşya gözü konusunda model sıkıntısız. Önde sunulan baş ve diz mesafesi konusunda model başarılı. Ancak arkaya doğru azalan tavan çizgisi sebebiyle baş mesafesi A segmenti araçlarından bile kötü! Bagaj hacmi olarak da 477 litrelik bir alan sunulmuş.

Modelin kalbinde markanın başarısını tescillemiş olan 1.5 litre dizel motor bulunuyor. 1461 cc bu motor 4000 d/d’de 110 Bg güç, 1750 d/d’de 240 Nm tork üretiyor. Bu değerler 1600 Kg ağırlığındaki Latitude’da 184 Km/s maksimum hız değeri sunmuş. Aracın ağırlığı sebebiyle bu motordan yüksek performans beklenmemeli. 6 ileri EDC şanzıman ile başarılı bir birliktelik sunan Latitude 4.7 litrelik yakıt tüketim değerine sahip. Biz testimiz sırasında sakin kullanımlarda 6.3 performanslı kullanımlarda 8,9 litre değer elde ettik.

Konfor konusunda model sunduğu yumuşak karakterli süspansiyonlarıyla başarılı bir grafik çiziyor. Uzun süreli bozuk asfalt seyahatlerinde bile konfor seviyeniz düşmüyor. Bu kadar konforlu süspansiyonların negatif yönü yok mu? Elbette var. Bu süspansiyonlar yol tutuş konusunda size dezavantaj oluşturuyor. Gövde salınımı fazla olan model ESP sistemine çok fazla ihtiyaç duyuyor.

11 modeli ile EuroNcap’ten 5 yıldız almayı başaran Renault, Latitude modelini henüz bu teste sokmadı. Latitude bu testten 5 yıldız ile ayrılan Renault Laguna ile aynı platformu paylaşıyor. Araçta sürücü yolcu, yan ve perde hava yastıkları ile ESP sistemi standart olarak sunuluyor.