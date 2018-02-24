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Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu Star TV'de yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programına katıldı. Onur Büyüktopçu katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Peki Kiralık Aşk dizisiyle hafızalarımıza 'Koriş' karakteriyle kazınan Onur Büyüktopçu programda neler söyledi? İşte detaylar...

24 Şubat 2018, Cumartesi 11:11
Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım
Onur Büyüktopçu Bir Hülya Avşar Sohbeti programına katıldı. Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu programda estetiğe karşı olmadığı belirterek estetikle ilgili samimi bir itirafta bulundu:


"Burnum çok kemerliydi, çok özgüvensizdim. Ayna karşısına geçtiğimde 'Allah'ım şu burnum birden değişsin' derdim. Sonra 'Allah'ım sen yarattın bunu, ben neden bozayım' dedim. Ama sonra oyunculuk ilgili görsel bir iş yapmaya başladığımda, eski burnumla bir senede beş reklam çektim. Burnumu yaptırdım, reklam hayatım bitti. Ben kemerli burnu yakıştıramadım kendime 20'li yaşların başındaydım, şimdiki aklım olsa yaptırımıydım... Bilemiyorum."


İşte Onur Büyüktopçu'nun açıklamalarından kesitler:


-“Çevremde komik, dışarıda ise cool bir adamım.”
-“Koray’ı 3 bölüm sonra gönderirler demiştim.”
-“Kiralık Aşk’ın cast direktörü olmasaydım, Koray olamazdım”

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?


24 Nisan 1982, İstanbul doğumlu olan Onur Büyüktopçu, oyunculuk, cast direktörlüğü ve menajerlik ayrıca sunuculuk da yapıyor. Son olarak Kiralık Aşk adlı dizide oynadı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol aldı.


ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN İLK DİZİSİ


İngiltere‘ye giden Onur Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. Son olarak 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol alan. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde ise TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapıyor. 

Asıl mesleği cast direktörlüğü olan oyuncu 2010 yılında yayınlanan Güz Gülleri isimli dizide yer aldı. Kiralık Aşk dizisinde “Koriş” karakteri ile herkesin dikkatini çekti. 
 

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
2015–Kiralık aşk (Koray) (TV Dizi)
2010–Güz Güleri (TV Dizi)
2007–Üç Tatlı Cadı (Yemek Hocası) (TV Dizi)
2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
2004–Yabancı Damat (Emre) (TV Dizi)
2003–Lise Defteri (Yusuf) (TV Dizisi)
2007–Tatlı Bela Fadime (Özgür) (TV Dizi)
2007–Memleket Hikayeleri –Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni (Hüseyin) (TV Filmi)
2007–Kavak Yelleri (1 Sezon) (Mert)
2007–Fırtınalı Aşk (Nedim) (TV Dizi)
2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
2004–Yabancı Damat (Emre) (TV Dizi)
2003–Lise Defteri (Yusuf) (TV Dizi)
2007–Memleket Hikayeleri–Hürmüz Gelin (Süleyman) (TV Filmi)


ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN CAST DİREKTÖRLÜĞÜ YAPTIĞI PROJELER;


2014–Ruhumun Aynası-(Cast Direktörü) (TV Dizi)
2015–Kiralık Aşk-(Cast Direktörü) (TV Dizi)


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