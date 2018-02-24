Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım



İşte Onur Büyüktopçu'nun açıklamalarından kesitler:

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?



ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN İLK DİZİSİ

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER



ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN CAST DİREKTÖRLÜĞÜ YAPTIĞI PROJELER;

Yemekteyiz'de gerginlik! Onur Büyüktopçu mutfağı terk etti

Ekranın gülen ve güldüren yüzü Onur Büyüktopçu ‘Sus Kayıttayız’ ile dönüyor

Onur Büyüktopçu, Fransa'da yaşadıklarını anlattı

Kiralık Aşk'ın Koriş'i Onur Büyüktopçu da Nice'deydi

Kiralık Aşk'ın Koriş'i Onur Büyüktopçu da Nice'teydi

Elif Bayram

Onur Büyüktopçuprogramına katıldı. Oyuncu ve sunucuprogramda estetiğe karşı olmadığı belirterek estetikle ilgili samimi bir itirafta bulundu:"Burnum çok kemerliydi, çok özgüvensizdim. Ayna karşısına geçtiğimde 'Allah'ım şu burnum birden değişsin' derdim. Sonra 'Allah'ım sen yarattın bunu, ben neden bozayım' dedim. Ama sonra oyunculuk ilgili görsel bir iş yapmaya başladığımda, eski burnumla bir senede beş reklam çektim. Burnumu yaptırdım, reklam hayatım bitti. Ben kemerli burnu yakıştıramadım kendime 20'li yaşların başındaydım, şimdiki aklım olsa yaptırımıydım... Bilemiyorum."-“Çevremde komik, dışarıda ise cool bir adamım.”-“Koray’ı 3 bölüm sonra gönderirler demiştim.”-“Kiralık Aşk’ın cast direktörü olmasaydım, Koray olamazdım”24 Nisan 1982, İstanbul doğumlu olan, oyunculuk, cast direktörlüğü ve menajerlik ayrıca sunuculuk da yapıyor. Son olarakadlı dizide oynadı.adlı filmlerde başrol aldı.İngiltere‘ye gidenAcademy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılındaadlı dizi ile attı ve bu dizidekarakterini canlandırdı.gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. Son olarak 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol alan. 2015-17 yılları arasındadizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde ise TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapıyor.Asıl mesleği cast direktörlüğü olan oyuncu 2010 yılında yayınlananisimli dizide yer aldı. Kiralık Aşk dizisinde “Koriş” karakteri ile herkesin dikkatini çekti.2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)2015–Kiralık aşk (Koray) (TV Dizi)2010–Güz Güleri (TV Dizi)2007–Üç Tatlı Cadı (Yemek Hocası) (TV Dizi)2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)2004–Yabancı Damat (Emre) (TV Dizi)2003–Lise Defteri (Yusuf) (TV Dizisi)2007–Tatlı Bela Fadime (Özgür) (TV Dizi)2007–Memleket Hikayeleri –Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni (Hüseyin) (TV Filmi)2007–Kavak Yelleri (1 Sezon) (Mert)2007–Fırtınalı Aşk (Nedim) (TV Dizi)2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)2004–Yabancı Damat (Emre) (TV Dizi)2003–Lise Defteri (Yusuf) (TV Dizi)2007–Memleket Hikayeleri–Hürmüz Gelin (Süleyman) (TV Filmi)2014–Ruhumun Aynası-(Cast Direktörü) (TV Dizi)2015–Kiralık Aşk-(Cast Direktörü) (TV Dizi)