Onur Büyüktopçu: Burun estetiği yaptırdım

Onur Büyüktopçu Bir Hülya Avşar Sohbeti
programına katıldı. Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu
programda estetiğe karşı olmadığı belirterek estetikle ilgili samimi bir itirafta bulundu:
"Burnum çok kemerliydi, çok özgüvensizdim. Ayna karşısına geçtiğimde 'Allah'ım şu burnum birden değişsin' derdim. Sonra 'Allah'ım sen yarattın bunu, ben neden bozayım' dedim. Ama sonra oyunculuk ilgili görsel bir iş yapmaya başladığımda, eski burnumla bir senede beş reklam çektim. Burnumu yaptırdım, reklam hayatım bitti. Ben kemerli burnu yakıştıramadım kendime 20'li yaşların başındaydım, şimdiki aklım olsa yaptırımıydım... Bilemiyorum."
İşte Onur Büyüktopçu'nun açıklamalarından kesitler:
-“Çevremde komik, dışarıda ise cool bir adamım.”
-“Koray’ı 3 bölüm sonra gönderirler demiştim.”
-“Kiralık Aşk’ın cast direktörü olmasaydım, Koray olamazdım”
ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?
24 Nisan 1982, İstanbul doğumlu olan Onur Büyüktopçu
, oyunculuk, cast direktörlüğü ve menajerlik ayrıca sunuculuk da yapıyor. Son olarak Kiralık Aşk
adlı dizide oynadı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin
adlı filmlerde başrol aldı.
ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN İLK DİZİSİ
İngiltere‘ye giden Onur Büyüktopçu,
Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri
adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf
karakterini canlandırdı.
Yabancı Damat, Doktorlar
gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. Son olarak 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol alan. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk
dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde ise TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapıyor.
Asıl mesleği cast direktörlüğü olan oyuncu 2010 yılında yayınlanan Güz Gülleri
isimli dizide yer aldı. Kiralık Aşk dizisinde “Koriş” karakteri ile herkesin dikkatini çekti.
ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
2015–Kiralık aşk (Koray) (TV Dizi)
2010–Güz Güleri (TV Dizi)
2007–Üç Tatlı Cadı (Yemek Hocası) (TV Dizi)
2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
2004–Yabancı Damat (Emre) (TV Dizi)
2003–Lise Defteri (Yusuf) (TV Dizisi)
2007–Tatlı Bela Fadime (Özgür) (TV Dizi)
2007–Memleket Hikayeleri –Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni (Hüseyin) (TV Filmi)
2007–Kavak Yelleri (1 Sezon) (Mert)
2007–Fırtınalı Aşk (Nedim) (TV Dizi)
2007–Doktorlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)
2004–Yabancı Damat (Emre) (TV Dizi)
2003–Lise Defteri (Yusuf) (TV Dizi)
2007–Memleket Hikayeleri–Hürmüz Gelin (Süleyman) (TV Filmi)
ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN CAST DİREKTÖRLÜĞÜ YAPTIĞI PROJELER;
2014–Ruhumun Aynası-(Cast Direktörü) (TV Dizi)
2015–Kiralık Aşk-(Cast Direktörü) (TV Dizi)
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Elif Bayram