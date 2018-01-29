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Onur Kıvrak: Keşke hep iyi oynasam, kazansak ama olmuyor

Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından kaleci Onur Kıvrak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Onur Kıvrak: Keşke hep iyi oynasam, kazansak ama olmuyor
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Maçın gollerini Burak Yılmaz ve Josef de Souza kaydederken, iki takımda zirve yarışında puan kaybı yaşamış oldu.

Mücadelenin ardından Onur Kıvrak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 

İşte Onur Kıvrak'ın açıklamaları:


"Benim şahsi bireysel hatamdan dolayı 3 puanı kaybettik geçen hafta. Ben robot değilim. Sosyal medya kullanmıyorum ama bana söylüyorlar, görüyorsun. Sosyal medyada yazan arkadaşlarıma söylüyorum. Ben Trabzonspor'da oynamaya başladığımda onlar 5-6 yaşında beni televizyonda izliyorlardı. Canları sağolsun yine. Ben o maçtan sonra ailemi Trabzon'a getirmedim. Dışarıdan antipatik görünsem de ben bu şehirle yaşıyorum. Keşke hep iyi oynasam, kazansak ama olmuyor. "
 

"İNŞALLAH GOL KRALI OLUR"


 "Burak Yılmaz'ın kasığında ciddi şekilde yırtık var. Bugün 17. golünü attı. İnşallah gol kralı olur. Kral zaten inşallah gol kralı da olur. Şu anda yine ağrıları var sakatlığından dolayı. Kral ünvanı öyle kolay kolay olmuyor."

"Fenerbahçe ile aramızda büyük bir rekabet var. Şu anda diğer konulara girmeyelim. Başka zamana, başka bahara diyelim. Şimdi devletimiz için önemli günler."
 

"İNSANLARA ÖRNEK OLMAK ZORUNDAYIZ"


"İnsanlara örnek olmak zorundayız. Şu anda bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanlarına yakışır şekilde hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Diğer boyut, diğer mercihlerde. Böyle olmalı. Özellikle bu zamanda."


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