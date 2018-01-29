Onur Kıvrak: Keşke hep iyi oynasam, kazansak ama olmuyor

İşte Onur Kıvrak'ın açıklamaları:

"İNŞALLAH GOL KRALI OLUR"

"İNSANLARA ÖRNEK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Erdinç Şahin

'in 19. haftasında1-1 berabere kaldı. Maçın gollerinikaydederken, iki takımda zirve yarışında puan kaybı yaşamış oldu.Mücadelenin ardındanbasın mensuplarının sorularını yanıtladı."Benim şahsi bireysel hatamdan dolayı 3 puanı kaybettik geçen hafta. Ben robot değilim. Sosyal medya kullanmıyorum ama bana söylüyorlar, görüyorsun. Sosyal medyada yazan arkadaşlarıma söylüyorum. Ben Trabzonspor'da oynamaya başladığımda onlar 5-6 yaşında beni televizyonda izliyorlardı. Canları sağolsun yine. Ben o maçtan sonra ailemi Trabzon'a getirmedim. Dışarıdan antipatik görünsem de ben bu şehirle yaşıyorum. Keşke hep iyi oynasam, kazansak ama olmuyor. "'ın kasığında ciddi şekilde yırtık var. Bugün 17. golünü attı. İnşallah gol kralı olur. Kral zaten inşallah gol kralı da olur. Şu anda yine ağrıları var sakatlığından dolayı. Kral ünvanı öyle kolay kolay olmuyor."ile aramızda büyük bir rekabet var. Şu anda diğer konulara girmeyelim. Başka zamana, başka bahara diyelim. Şimdi devletimiz için önemli günler.""İnsanlara örnek olmak zorundayız. Şu anda bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanlarına yakışır şekilde hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Diğer boyut, diğer mercihlerde. Böyle olmalı. Özellikle bu zamanda."