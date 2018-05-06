Onur Saylak'ın Daha'sına İngiltere'den ödül

Çiğdem Saltık

Oyunculuğun ardından yönetmenliğe de başlayan Onur Saylak'ın ilk uzun metrajlı filmi olan ‘Daha’, Londra'da düzenlenen 17. East End Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldı. Bu ödüle layık görülenler, ilk ya da ikinci kez yönetmenlik yapan isimlerin filmleri arasından belirleniyor.Hakan Günday'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Daha, yaşadığı kasabadan ayrılarak şehirde lise okumak isteyen 14 yaşındaki Gaza'nın, kendini bir anda babasının insan kaçakçılığı suç zincirinde bulmasını ve zorlu baba oğul ilişkisini anlatıyor.Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Avcı, Selim Bayraktar, Pervin Bağdat, Selen Öztürk gibi oyuncuların rol aldığı film, bugüne kadar Malatya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu ve Uluslararası Jüri Özel Ödülü; Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda İzleyici Ödülü; SİYAD En İyi Film Ödülü; Yılmaz Güney Ödülü ve Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.