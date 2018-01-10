Onur Saylak Tuba Büyüküstün'ü silemedi

Onur Saylak
ile boşanmadan önce filmde rol alan Tuba Büyüküstün'ün
galaya katılmaması dikkat çekti. İkili geçen aylarda 'Onur Saylak, Tuba'yı afişten sildi' haberleriyle gündeme gelmişti.
'BU İDDİALAR BİRİLERİNİN HAYAL GÜCÜYLE YAZDIĞI YAZILAR'
Filmin galasında ilk kez konuşan Onur Saylak
“Müsait olan bütün oyuncularımız burada. Tuba'nın ismini filmin afişinden silmek gibi bir şey söz konusu değil. Filmin afişi çok çok önceden yapıldı. 'Fragmandan çıkardı' diye bir şey daha duydum, öyle bir şey hiç söz konusu değil. Bu iddialar birilerinin hayal gücüyle yazdığı yazılar” yanıtını verdi.
Tuba Büyüküskün
’ün 5 Haziran 2017’de Onur Saylak'tan boşandı. Boşandıktan sonra da Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.
Haber Merkezi