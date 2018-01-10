Onur Saylak Tuba Büyüküstün'ü silemedi



'BU İDDİALAR BİRİLERİNİN HAYAL GÜCÜYLE YAZDIĞI YAZILAR'

Haber Merkezi

ile boşanmadan önce filmde rol alangalaya katılmaması dikkat çekti. İkili geçen aylarda 'Onur Saylak, Tuba'yı afişten sildi' haberleriyle gündeme gelmişti.Filmin galasında ilk kez konuşan“Müsait olan bütün oyuncularımız burada. Tuba'nın ismini filmin afişinden silmek gibi bir şey söz konusu değil. Filmin afişi çok çok önceden yapıldı. 'Fragmandan çıkardı' diye bir şey daha duydum, öyle bir şey hiç söz konusu değil. Bu iddialar birilerinin hayal gücüyle yazdığı yazılar” yanıtını verdi.’ün 5 Haziran 2017’de Onur Saylak'tan boşandı. Boşandıktan sonra da Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.