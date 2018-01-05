Onur Seyit Yaran'ı ürküten takip



PSİKOLOJİSİ BOZULDU



İKİNCİ NEZ VAKASI

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Elif Bayram

Dünyanın En İyi Mankeni seçildikten sonra oyunculuğa transfer olanhayatı kabusa döndü. Muğla'da TRT için dizi çeken Onur Seyit Yaran, bir kadın hayranı yüzünden korku içinde.Kadın hayranı, Onur Seyit Yaran'ı adım adım takip ediyor, ona Instagram üzerinden 'Şu an otele girdin', 'Uyuyacaksın, iyi geceler aşkım' diye mesajlar atıyor. Oyuncunun psikolojisi bozuldu.bir sapık hayranı adım adım takip etmiş, Beyoğlu'nda gittiği bar çıkışı kendisini taciz etmişti. Nez soluğu savcılıkta almıştı.Best Model of Turkey yarışmasına İstanbul’dan katılan Onur Seyit Yaran 22 yaşında. Hobileri arasında kitap okumak ve spor yapmak olan Onur Seyit Yaran, 1.87 cm boyunda ve 78 kilo. İngilizce ve Almanca bilen yakışıklı model, Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor yöneticiliği okuyor.