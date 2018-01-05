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Onur Seyit Yaran'ı ürküten takip

2016’da Dünyanın En İyi Mankeni seçilen Onur Seyit Yaran, korku içinde yaşıyor. Bir kadın hayranı onu adım adım takip ediyor, sürekli “Şu an oteldesin, evdesin, uyumaya hazırlanıyorsun” diye mesajlar atıyor

05 Ocak 2018, Cuma 07:50
Onur Seyit Yaran'ı ürküten takip
Dünyanın En İyi Mankeni seçildikten sonra oyunculuğa transfer olan Onur Seyit Yaran'ın hayatı kabusa döndü. Muğla'da TRT için dizi çeken Onur Seyit Yaran, bir kadın hayranı yüzünden korku içinde.


PSİKOLOJİSİ BOZULDU


Kadın hayranı, Onur Seyit Yaran'ı adım adım takip ediyor, ona Instagram üzerinden 'Şu an otele girdin', 'Uyuyacaksın, iyi geceler aşkım' diye mesajlar atıyor. Oyuncunun psikolojisi bozuldu.


İKİNCİ NEZ VAKASI


Nez'i de bir sapık hayranı adım adım takip etmiş, Beyoğlu'nda gittiği bar çıkışı kendisini taciz etmişti. Nez soluğu savcılıkta almıştı.
 

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?


Best Model of Turkey yarışmasına İstanbul’dan katılan Onur Seyit Yaran 22 yaşında. Hobileri arasında kitap okumak ve spor yapmak olan Onur Seyit Yaran, 1.87 cm boyunda ve 78 kilo. İngilizce ve Almanca bilen yakışıklı model, Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor yöneticiliği okuyor. 

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