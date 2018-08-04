Oppo F9 suya dayanıklı olacak

Oppo’nun şu aralar F serisinin 2 yeni üyesi üzerinde çalıştığı artık kesinlik kazandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Oppo Malezya resmi web sitesi üzerinden Oppo F9 için bir tanıtım görseli yayınlamıştı. Yayınlanan görselde, şelale altında bulunan çentikli bir akıllı telefon sülieti yer alıyordu. Bu görselin yayınlanmasından kısa süre sonra Çinli üretici F9 Pro modeline dair bir görsel yayınlamış ve telefonun VOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini duyurmuştu. Şimdi ise F9 ile ilgili iki yeni tanıtım görseli daha yayınlandı.

Bilindiği üzere Oppo’nun F serisi genel itibariyle selfie odaklı bir seri. F serisi altında çıkan modellere baktığımızda yüksek çözünürlüklü ön kamera ya da çift ön kamera kurulumu içeren telefonlarla karşılaşıyoruz.

25 MEGAPİKSEL KAMERA

Dolayısıyla yeni gelecek olan F9 modeli de muhtemelen yüksek çözünürlüklü bir ön kamera ile gelecektir. Son olarak F7 modelinde 25MP’lik bir kameranın kullanıldığını hesaba katarsak, F9 modelinde kullanılan kamera da 25MP’in altına düşmeyecektir.

Öte yandan Oppo’nun global sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara bakacak olursak F serisinin yeni üyesi suya dayanıklılık konusunda da hayli iddialı diyebiliriz. Keza şimdiye kadar Oppo F9 ile ilgili yayınlanan 3 görselde de su teması mevcut.

Dip not olarak şunu da belirtelim. Oppo henüz F9 ve F9 Pro’nun tanıtım tarihini açıklamış değil.

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