Oppo R15 hakkında yeni detaylar!

Adem Özdoğan

Kamera ve true depth sensörleri için telefonun üst kısmında bir çentik bırakan Apple’ın bu tasarım çizgisi, diğer üreticiler tarafından da klonlanmaya başladı. Son olarak MWC’de tanıtılan’in iPhone X benzeri bir tasarımla geldiğine tanıklık etmiştik. Fakat Zenfone 5 bu husustaki ne ilk ne de son model olacağa benziyor. Keza önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olande iPhone X benzeri bir tasarıma sahip olacak.Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan, hali hazırda Asya pazarında önemli bir müşteri kitlesine sahip. Bu sayede en çok akıllı telefon satan 5 şirketten biri olan Oppo, son dönemde globalleşme üzerine de önemli adımlar atıyor.Şu aralar Oppo R15 modeline odaklanmış olan Çinli şirket, genel anlamdabenzeri tasarımlarıyla biliniyor. Görünen o ki, Oppo ne kadar büyürse, büyüsün iPhone taklidi telefonlar üretmekten de vazgeçmeyecek.Keza önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenende iPhone X tarzındaki tasarımı ile dikkat çeliyor. Gücünü MediaTek’in yeni yonga seti’tan alan model, ilk etapta sadece Çin’de satışa sunulacak.