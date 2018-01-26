Oprah Winfrey, ABD Başkan adayı olacağı iddiasına noktayı koydu: DNA'mda yok

ABD'li TV yıldızı Oprah Winfrey
, başkan adayı olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.
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dergisine konuşan Winfrey "Her zaman neleri yapabileceğimi ve neleri yapamayacağımi bilmek konusunda kendime güvenmişimdir. Başkanlık ilgilendiğim bir şey değil. Bu benim DNA'mda yok" dedi.
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63 yaşındaki Winfrey ABD'nin en zengin iş kadınlarından biri ayrıca belki de ABD'nin eski First Lady
'si Michelle Obama
'nın ardından ülkesinde en çok tanınan Afroamerikan kadını.
InStyle
dergisi Mart ayı sayısı için yaptığı röportajı kapağa da taşıyarak Winfrey'nin fotoğrafının yanına "Merhaba, Başkan Hanım?" başlığını attı.
Winfrey, 75. Altın Küre Ödülleri'
nde eğlence dünyasına katkılarından dolayı 'Cecil B. DeMille
' onur ödülünü alırken yaptığı konuşmada ırkçılıkla mücadelesini anlatmış ve ABD'deki çeşitli sektörlerde yaşanan cinsel taciz ve saldırılara karşı sesini yükselten kadınlara destek vermişti. Winfrey "Yıllardır erkek egemenliğinin altında ezilen kadınların artık kendi güçlerinin farkında olma zamanı geldi" demişti.
Konuşmanın ardından Twitter
'da #oprah2020 etiketi TT
(trend topic) olmuştu.
Nazlı Erdol