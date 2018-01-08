Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Oprah Winfrey Trump'a rakip mi olacak? (Oprah Winfrey kimdir?)

Amerikalı talk show sunucusu Oprah Winfrey'in, ABD'de 2020 yılında yapılacak Başkanlık seçimine hazırlandığı iddia edildi

08 Ocak 2018, Pazartesi 22:02
Oprah Winfrey Trump'a rakip mi olacak? (Oprah Winfrey kimdir?)
CNN'in haberine göre, Oprah Winfrey'in Başkanlık yarışına girmeyi "aktif bir şekilde" düşünüyor.

Haberde, Winfrey'in çevresinden de Başkanlık yarışına girmesi için kendisine baskı yapıldığı belirtilerek, "Oprah Winfrey Başkanlığa hazırlanıyor" ifadesine yer verildi.


SİYASİ TECRÜBESİ AZ


Demokrat Parti'nin 2018 yılı ortalarında aday adaylarını açıklamaya başlayacağı belirtilen haberde, henüz partinin bir aday adayının olmadığı da hatırlatıldı.

Ünlü sunucunun yıllardır devam eden televizyon programında oluşturduğu imajın kendisine Demokrat Parti'den adaylık kapısını açabileceği belirtiliyor.

Winfrey'in yeterince siyasi tecrübesinin olmayışı ise sunucuya yönelik eleştirilerin başında geliyor.

 "TECRÜBEYE İHTİYAÇ YOK"


Aralık 2017'de Bloomberg'e verdiği röportaj sonrasında muhabirin "Çok net bir şekilde görülüyor ki ABD'de Başkan olmak için tecrübeye ihtiyaç yok" şeklindeki yorumu üzerine Oprah Winfrey, "Tecrübemin olmadığını düşünüyordum, (Başkan Donald Trump'a atıfta bulunarak) Fakat şu anda ülkede neler olduğunu görünce fikrim değişti." ifadesini kullanmıştı.

OPRAH WINFREY KİMDİR?


29 Ocak 1954'te doğan Oprah Gail Winfrey , ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan The Oprah Winfrey Show'un sunucusudur.
ABD'de en çok kazanan televizyon yıldızlarından biri olarak bilinen Winfrey, kendi ismini taşıyan bir talk show programı yapıyor. "Başkanlık Özgürlük Madalyası" unvanını da taşıyan Oprah Winfrey'in, Harvard Üniversitesi'nden fahri doktorası da bulunuyor.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi
Rusya duyurdu: 13 silahlı İHA ile saldırdılar

Rusya duyurdu: 13 silahlı İHA ile saldırdılar
Manisa Soma’da her 2 kişiye 1 araç düşüyor

Manisa Soma’da her 2 kişiye 1 araç düşüyor
Son Dakika... Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı

Son Dakika... Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı

Son Dakika... FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı

Son Dakika... FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş OHAL açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş OHAL açıklaması
Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Son dakika... Jülide Ateş Show TV'den istifa etti (Jülide Ateş kimdir?)

Son dakika... Jülide Ateş Show TV'den istifa etti (Jülide Ateş kimdir?)
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic Türkiye'ye gelecek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic Türkiye'ye gelecek
CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler

CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler
İdlib'deki TSK konvoyuna saldırı

İdlib'deki TSK konvoyuna saldırı