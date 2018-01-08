Oprah Winfrey Trump'a rakip mi olacak? (Oprah Winfrey kimdir?)



SİYASİ TECRÜBESİ AZ

"TECRÜBEYE İHTİYAÇ YOK"

OPRAH WINFREY KİMDİR?

Oğuz Ekici

CNN'in haberine göre,'in Başkanlık yarışına girmeyi "aktif bir şekilde" düşünüyor.Haberde, Winfrey'in çevresinden de Başkanlık yarışına girmesi için kendisine baskı yapıldığı belirtilerek, "" ifadesine yer verildi.i'nin 2018 yılı ortalarında aday adaylarını açıklamaya başlayacağı belirtilen haberde, henüz partinin bir aday adayının olmadığı da hatırlatıldı.Ünlü sunucunun yıllardır devam eden televizyon programında oluşturduğu imajın kendisineden adaylık kapısını açabileceği belirtiliyor.Winfrey'in yeterince siyasi tecrübesinin olmayışı ise sunucuya yönelik eleştirilerin başında geliyor.Aralık 2017'de'e verdiği röportaj sonrasında muhabirin "Çok net bir şekilde görülüyor ki ABD'de Başkan olmak için tecrübeye ihtiyaç yok" şeklindeki yorumu üzerine, "Tecrübemin olmadığını düşünüyordum, (Başkan Donald Trump'a atıfta bulunarak) Fakat şu anda ülkede neler olduğunu görünce fikrim değişti." ifadesini kullanmıştı.29 Ocak 1954'te doğan, ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan'un sunucusudur.ABD'de en çok kazanan televizyon yıldızlarından biri olarak bilinen, kendi ismini taşıyan bir talk show programı yapıyor. "" unvanını da taşıyan Oprah Winfrey'in,nden fahri doktorası da bulunuyor.