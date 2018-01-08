Oprah Winfrey Trump'a rakip mi olacak? (Oprah Winfrey kimdir?)

CNN'in haberine göre, Oprah Winfrey
'in Başkanlık yarışına girmeyi "aktif bir şekilde" düşünüyor.
Haberde, Winfrey'in çevresinden de Başkanlık yarışına girmesi için kendisine baskı yapıldığı belirtilerek, "Oprah Winfrey Başkanlığa hazırlanıyor
" ifadesine yer verildi.
Demokrat Part
SİYASİ TECRÜBESİ AZ
i'nin 2018 yılı ortalarında aday adaylarını açıklamaya başlayacağı belirtilen haberde, henüz partinin bir aday adayının olmadığı da hatırlatıldı.
Ünlü sunucunun yıllardır devam eden televizyon programında oluşturduğu imajın kendisine Demokrat Parti'
den adaylık kapısını açabileceği belirtiliyor.
Winfrey'in yeterince siyasi tecrübesinin olmayışı ise sunucuya yönelik eleştirilerin başında geliyor.
"TECRÜBEYE İHTİYAÇ YOK"
Aralık 2017'de Bloomberg
'e verdiği röportaj sonrasında muhabirin "Çok net bir şekilde görülüyor ki ABD'de Başkan olmak için tecrübeye ihtiyaç yok" şeklindeki yorumu üzerine Oprah Winfrey
, "Tecrübemin olmadığını düşünüyordum, (Başkan Donald Trump'a atıfta bulunarak) Fakat şu anda ülkede neler olduğunu görünce fikrim değişti." ifadesini kullanmıştı.
OPRAH WINFREY KİMDİR?
29 Ocak 1954'te doğan Oprah Gail Winfrey
, ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan The Oprah Winfrey Show
'un sunucusudur.
ABD'de en çok kazanan televizyon yıldızlarından biri olarak bilinen Winfrey
, kendi ismini taşıyan bir talk show programı yapıyor. "Başkanlık Özgürlük Madalyası
" unvanını da taşıyan Oprah Winfrey'in, Harvard Üniversitesi'
nden fahri doktorası da bulunuyor.
Oğuz Ekici