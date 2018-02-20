Optik eklenti cep telefonunu mikroskoba dönüştürüyor

Nazlı Erdol

'ne (ARC) bağlı Nanoölçekli Biyofotonik Mükemmeliyet Merkezi (CNBP) araştırmacılarının ürettiği cep telefonu eklentisi, milimetrenin 1/200'ü ölçeğindeki mikroskobik organizmaların, hayvan ve bitki hücrelerinin, kan hücrelerinin, hücre çekirdeğinin ve benzer yapıların cep telefonu kamerasıyla görüntülenmesine olanak sağlıyor.Dışarıdan herhangi bir güç veya ışık kaynağına gerek duymadan kullanılabilen optik eklenti, bilim adamlarına mikroskop taşıma imkanı olmayan yerlerde inceleme yapma olanağı sağlayacak.Araştırmacılar, üç boyutlu olarak basılabilecek şekilde tasarladıkları eklentiye herkesin sahip olabilmesi için tasarım dosyalarını herkesin erişime açık hale getirecek.Buluşun detayları "" dergisinde yayımlandı.