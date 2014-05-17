Orda beş köy var uzakta...

“İtalya’ya gideyim ama neresi olsun?” diye düşünüyorsanız, Cinque Terre’yi görmenizi tavsiye ederim. Cinque Terre, Beş Köy demek. Masmavi deniz ile bakir yamaçlar arasına konmuş rengarenk 5 tane köy... Baharda kısa tatil için çok tatlı bir seçenek. Hazır mısınız? O halde İtalyanca şarkılar çalan bir kanal bulun radyoda, başlayalım.



Yazı: Pınar KUSTER



Cinque Terre, İtalya’nın Kuzeybatısında, Ligurya bölgesinde. İstanbul’dan kalkan uçağımız, direkt, bölgenin en büyük şehri Cenova’ya iniyor. Bu liman kentini görmek için tatile bir gün fazladan eklemek isterseniz labirenti andıran dar sokaklarla dolu, ruhu renkli bir şehri gezmiş olursunuz. Kent de, limanı da müthiş hareketli. Dar sokaklarda, rutubetli eski duvarların ardından çocuklarına eve girmeleri için İtalyanca bağıran annelerin sesine, köşe başında cep telefonu malzemesi satan Ganalı’nın minik radyosundan çıkan Afrikan parçalar karışıyor. 5-6 adet masalı, minik restoranlar birbirinden şirin. Başlıyorsunuz tarihi sokakları sizden önce arşınlamış olanların ayak izlerini takip etmeye. Yeri gelmişken; Kuzey Amerika’nın kâşifi Kristof Kolomb 1451 yılında Cenova’da doğmuş. Tarihi liman kentiyle Piazza Principe tren istasyonunda vedalaşıyor, trenle, 1 saat 10 dakika sonra Cinque Terre’ye varıyoruz. Cinque Terre’nin anlamı; Beş Köy. Beş tane Ortaçağ köyü var burada. Sırtları tepeye, yüzleri Ligurya Denizi’ne dönük. İsimleri Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore. Beş köyden hangisinde kalacağımıza karar veremediğimiz için, Monterosso’dan hemen önceki yerleşim yeri olan Levanto’dan yana yapıyoruz seçimimizi. Trenden indikten sonra tepedeki otelimizi görüyoruz görmesine ama oraya nasıl çıkacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bavullarımızı çeke çeke birkaç patika deniyoruz, her seferinde kendimizi dar çıkmaz sokaklarda buluyoruz. Balkonlarından merakla bizi izleyen köylülere, kırık dökük İtalyancamızla yol soruyoruz. O kadar hızlı konuşuyorlar ki, ilk cümleden sonrasını anlamak ya da hatırlamak imkansız. Nihayet incecik bacakları üstünde bükülmüş beliyle kararlılıkla merdiven tırmanan yaşlı bir kadın, yavaşça, sabırla ve tekrarlarla yolu anlatıyor. Mezarlığın içinden geçip yola koyuluyoruz. Nefes nefese geldiğimiz otele bavulları attığımız gibi köyleri birbirine bağlayan patikaların haritasını alarak tekrar yollara düşüyoruz. Mezarlığın içinden, merdivenlerden aşağı, kırmızı boyalı evden sağa... “Patikalar” diyorum, çünkü sadece orman içindeki bu yürüyüş yolları, trenler ve tekneler yolları birbirine bağlıyor. Köyler, 20. yüzyıla kadar demiryolu bağlantısı olmadığı için Cenova’dan ve diğer şehirlerden kopuk kalmış. Köylerde sadece küçük balıkçı teknelerinin sığınacağı büyüklükte koylar olduğu, büyük limanlar bulunmadığı için deniz istilasına uğramamışlar. Karayolu ancak 1980‘lerin sonunda yapılınca Cinque Terre diğer şehirlere bağlanmış. Köylerin sırtını verdikleri orman bir milli park, deniz hayatı da koruma altında. Köylüler balıkçılık, zeytincilik ve şarapçılık yapıyor.

Denize nazır ‘limoncino’



Güzergahın ilk köyü olan Monterosso ve son köyü olan Riomaggiore arasındaki mesafe toplam 12 kilometre. Bu yolu bir kerede kat etmeye kalkarsanız 5 saat yürümeyi göze alacaksınız. Biz günlere bölmeyi tercih ediyoruz. Acelemiz de yok zaten, daha Ligurya Denizi’nin lezzetli balıklarını yiyecek, üzerine de ‘limoncino’yu deneyeceğiz. Kökeni Sicilya olan bu alkolle limonata, bölgenin kocaman, leziz limonlarından yapılıyor. Restoranlarda yemek sonunda mutlaka ikram ediliyor. Kendinizi bir eve yemeğe davet ettirecek kadar becerikliyseniz ev yapımı olanını denemeniz mümkün. Otelimizin olduğu Levanto’dan Monterosso al Mare’ye trenle 5 dakikada varıyoruz. Monterosso, beşinin arasında kumlu bir plaja sahip olan tek köy. Çok şirin, tipik bir İtalyan köyü. Monterosso’yu kat ediyor, limoncino’yu deniyor, ikinci köy olan Vernazza’ya doğru yola koyuluyoruz. Burası, yürüyüşün en zorlu kısmı, çünkü dik basamaklarla tırmanışlar ve aynı diklikte inişler var. Zaman zaman sağımızda kalan deniz gözden kayboluyor, parkın içinde minik derelerin sesi eşliğinde yürüyoruz... Patikamız, ormandan çıkıp sahile yaklaştıkça görüntü enikonu muhteşem oluyor: Güneş ışıklarının yıkadığı denize tepeden bakıyoruz. Kâh tırmanıp kâh inerek, ormanın bir içine girip bir dışına çıkarak, ertesi gün tüm kaslarımızın tutulacağını bilerek, ama çok da umursamayarak, Vernazza’ya varıyoruz. Güzel bir deniz mahsullü spaghetti’yi şimdi değilse ne zaman hak etmiş olacağız? Vernazza, İtalya’nın en güzel köylerinden. Evler rengarenk: Pembeler, sarılar, yeşiller, kırmızılar, morlar... Yamacın ucuna kurulmuş, sanki fiyonk şeklini almışlar. Fiyonkun iç kısmında kalan koyda minik balıkçı kayıkları... 15. yüzyıldan kalma, korsanlara karşı gözetleme kulesi olarak inşa edilen Doria Kalesi görkemli. Karar veriliyor: Ertesi gün yürüyüşe buradan devam etmek üzere trenle Levanto’ya dönüyoruz.





‘AŞIKLAR YOLU’NDA günbatımı

Manarola adlı köyün sırtını verdiği yamaçlar sağlı sollu, kademeli olarak denize inecek şekilde şarap bağlarıyla kaplı. Birbirine dokunan renkli evlerin gölgelediği dar sokaklar, küçük bir tünelden geçerek denize varıyor. Sahillde, bir “aperitivo” içmelik veya lezzetli bir dilim pizza yemelik küçük kafeler var. Bir tekne yaklaşıyor, içinde turistler... Manarola’yı Riomaggiore’ye bağlayan “Via dell’amore”ye (Aşıklar Yolu) gidiyorlar. Özellikle günbatımında bu yolda yürümenizi tavsiye ediyorlar. Gerçekten de acayip romantik bir manzara! Beton yolu yürüyerek 20 dakikada kat ediyor, soluğu Riomaggiore’de alıyoruz. Köylerin en büyüğü olan Riomaggiore’nin ana caddesi Via Colombo’da restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya dükkanları yan yana... Yine birbirini sırtlamış renkli evler arasından geçip denize iniyorsunuz. Biz daha yukarılara, köye tepeden bakan minik kilisenin bahçesine ulaşmaya karar veriyoruz. Yakın görünmesi (ve “Kiliseye tırmanmak uzun sürer mi?” diye sorduğumuz yaşlı adam) bizi yanıltıyor. Amcanın dediği gibi 15 dakika değil, tam 1,5 saat sürüyor. Sayısız basamaktan ve fikrin kimden çıktığı üzerine ateşli tartışmalardan sonra küçük kilisedeyiz. Denize bakan banklara oturup manzaraya bakıyor, “İyi ki çıkmışız” diyoruz.

AKLINIZDA BULUNSUN



- ‘Blue jean’ adı Cenova’dan geliyormuş. Ünlü bay Levi, ilk pantalonları için sadece orada üretilen Cenova mavisini kullanmış.

- Bölge, yazın çok kalabalık oluyor. Bu yüzden ilkbahar veya sonbaharda gitmenizi öneririm.

- Köylerde arabayla dolaşmak yasak. Cinque Terre’ye gidecekseniz yürüyeceksiniz, tembellik yok. Dolayısıyla, yürüyüş ayakkabılarınızı bavula koymayı unutmayın.

-Köyler arasında yapacağınız kısa tren yolculukları için günlük bilet alabiliyorsunuz. Kişi başı 5 Euro.

-Bir köyden diğerine geçmek için düzenli sefer yapan teknelere de binebilirsiniz. Tekneler nisan-ekim ayları arasında çalışıyor.

Dar sokaklar, rengarenk evler



Ertesi sabah trenle doğru Vernazza! Sonra sırada Corniglia, oradan Manarola, oradan da Riomaggiore’ye yürümek var. Yolun en iniş-çıkışlı kısmı bitti ya, bugün yürümek daha zevkli. Üzüm bağlarına, zeytinliklere, limon ağaçlarına, denize hayran hayran bakmak için verdiğimiz molaların ardından Corniglia’dayız. Köyün denizle bağlantısı olmadığından halk toprağı ekip biçmekle uğraşıyor. Köylerin simgesi olan rengarenk evler burada da var ve dik kayalıklara, dağın yamacına oturtulmuşlar. Birbirlerinin omzunun üstünden denize bakmaya çalışıyor gibiler. Corniglia’da, tam ortadayız. Bir tarafından bakınca geride bıraktığımız iki köyü, diğer yandan bakınca kalan ikisini görebiliyoruz. Yola devam. Ama tam bu noktada Corniglia’yı bir sonraki köy olan Manarola’ya bağlayan patikanın kapatıldığını öğreniyoruz. Eh, yapacak bir şey yok, trenle devam etmemiz gerek.

(10.05.2014 tarihli Cumartesi Postası ekinden alınmıştır.)



