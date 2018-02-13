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Ordu'da bağırarak röportaj veren adam sosyal medyayı salladı

Ordu’da uydudan yayın yapan bir televizyonun ekibine bağırarak röportaj veren Cemal Akbaş'ın görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.
 

Ordu'da bağırarak röportaj veren adam sosyal medyayı salladı
Ordu’da, bir televizyon kanalında yayınlanan Köşe Bucak Programı'nın yapımcısı Ümit Atabay, Altınordu'ya bağlı Eyüplü (Köyü) Mahallesi'ne gitti.

Burada, Cemal Akbaş'a mikrofon uzatan Ümit Atabay, bağırarak yüksek sesle cevaplar alınca, şaşkınlığını gizleyemedi.
 

HER YER BÖYLE KONUŞUYOR


Ümit Atabay'ın sosyal medyaya yüklediği video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı, binlerce kez izlendi. Kısa sürede fenomen olan Cemal Akbaş, evde, telefonda, her yerde yüksek sesle konuştuğunu söyledi.

İşte o görüntüler:




 


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