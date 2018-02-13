Ordu'da bağırarak röportaj veren adam sosyal medyayı salladı

HER YER BÖYLE KONUŞUYOR

Erdinç Şahin

bir televizyon kanalında yayınlananAltınordu'ya bağlıMahallesi'ne gitti.Burada,'a mikrofon uzatanbağırarak yüksek sesle cevaplar alınca, şaşkınlığını gizleyemedi.Ümit Atabay'ın sosyal medyaya yüklediği video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı, binlerce kez izlendi. Kısa sürede fenomen olan Cemal Akbaş, evde, telefonda, her yerde yüksek sesle konuştuğunu söyledi.