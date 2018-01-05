Ordu'da bir adam kardeşini öldürdüğünü 10 yıl sonra itiraf etti



CESEDİ DERE KENARINA ATMIŞ

Serap Belovacıklı

Fatsa’ya bağlı Ilıca Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Yılmaz, 10 yıl önce, 26 yaşındayken kayboldu. Ailesi, Mustafa Yılmaz’ın bulunması için Fatsa Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Savcılığın yaptığı araştırma sonucu, Mustafa Yılmaz’ın ağabeyi Hüdaver Yılmaz tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kardeşini aralarında geçen husumetten dolayı tüfekle öldürdüğünü itiraf eden Hüdaver Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Hüdaver Yılmaz, ifadesinde, kardeşinin cesedini evlerinin 150-200 metre uzağında bulunan dere kenarına attığını söyledi. Fatsa Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin söz konusu yerde yaptıkları araştırmada ise herhangi bir ceset bulgusuna rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.