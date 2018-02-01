Ordu'da bir kişi yeğenini bıçakla yaralayıp oğlunu öldürdü

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Olay, gece'nunilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Amca Rüstem K., gece yeğeni Bahar K.'nin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, Rüstem K., Bahar K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı, oğlu Ömer K.'yi öldürdü. Olayın ardından Rüstem K. kaçarken, yaralı Bahar K. ise yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından'ne sevk edildi. Ömer K.'nin cenazesi otopsi için devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri, Rüstem K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.