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Ordu'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon
Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "gaybubet evi"nde kalanlara yönelik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

Altınordu ilçesinin Şarkiye Mahallesi'nde belirlenen eve gerçekleştirilen operasyonda, örgütün mahrem sorumlusu olduğu ileri sürülen 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Örgütün kendi aralarındaki şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise sahte kimlik ele geçirildi.

Öte yandan, söz konusu 3 şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana arandıkları öğrenildi.

AA


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