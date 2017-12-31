Ordu'da işe gitmeye çalışan genç kadın TIR'ın altında kaldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR'ın altında kalan evli ve bir çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti. 

Ordu'da işe gitmeye çalışan genç kadın TIR'ın altında kaldı
Saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Betül Tarakçıoğlu (24) bir TIR'ın altında kaldı.

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Betül Tarakçıoğlu’nun sabah çalıştığı iş yerine gittiği bildirildi.
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