Ordu'da mahkumlar 2 yılda 11 bin fidan dikti



"2 YILDA 11 BİN 100 FİDAN DİKİLDİ"

Can Hakman

tarafından düzenlenen toplantıda konuşanMehmet Ayaz, denetimli serbestlik sisteminin,’ne 12 yıl önce girdiğini hatırlattı. Daha önceki dönemlerde ceza yargılamasının nihai amacının, suç işleyenleri cezalandırmak olduğunu aktaran Ayaz, yeni infaz rejimlerinde bu durumun suç işleyenleri topluma kazandırmayı esas aldığına dikkat çekti. Ayaz, denetimli serbestliğin amacından da bahsederek, “Bir suç işleyen kişi cezalandırılsın yerine, biz onu ıslah edelim, meslek edindirelim, ekonomik gücünü arttıralım, sosyal ve kültürel bir takım etkinliklerin içerisinde sokalım, onu topluma faydalı bir birey haline getirelim. Denetimli serbestliğin amacı budur” dedi.Bu kapsamda birçok proje ortağına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Ayaz, kurumlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Birçok kurumda hükümlünün çalıştırıldığını aktaran Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, son 2 yılda hükümlüler tarafından yapılan çalışmaların bazılarını şu şekilde anlattı:“Son 2 yılda hiç kimsenin hayır diyemeyeceği güzel örnekler vermek istiyorum. Şuana kadar 11 bin 100 adet fidan dikildi ve bunların tamamı hükümlülerin eliyle yapıldı. Ormanlarımız temizlendi, sosyal yardımlaşma vakfı ile yaptığımız proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin iç ve dış cephe iyileştirmelerini ve boya badana işlerini yaptık. İhtiyaç sahibi 42 ailenin evi boyandı. Berbere gidemeyen bazı yaşlı vatandaşlarımıza bir mahkumumuz eli ile evinde berber hizmeti sundu.”Başarılı olmak için kurumlarla işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Ayaz, okullar kapandıktan sonra okulların temizliği ve çevre düzenlemesini bakım ve onarımının hükümlüler tarafından yapılabileceğini de sözlerine ekledi.Konuşmanın ardından Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin, katılımcılara denetimli serbestlik ve iş birliği konulu sunumunu gerçekleştirdi.Cumhuriyet savcısı, il müdürleri, kamu kurumlarının temsilcileri ve ilgililerin katıldığı program soru cevap şeklinde devam etti.