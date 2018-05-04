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Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapılması planlanan bazı uçak seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

04 Mayıs 2018, Cuma 10:09
Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarından yapılması beklenen yedi sefer iptal edildi.

Sis nedeniyle bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti. 
Öte yandan kentte etkili olan sis sebebiyle dün ve önceki gün de uçak seferleri iptal edilmişti.

AA


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