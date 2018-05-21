Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya seferleri başlıyor
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya seferlerinin karşılıklı olarak 7 Haziran itibarıyla başlayacağı bildirdi
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya'nın Köln ve Düsseldorf şehirlerine karşılıklı uçuş düzenlenecek.
Yetkililer özel bir havayolu şirketi tarafından yapılacak seferlerin 7 Haziran Perşembe günü itibariyle başlayacağını kaydetti.
DHMİ yetkilileri seferlerin ekim ayına kadar süreceği ifade etti.
AA