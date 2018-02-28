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Ordu, Giresun ve Samsun için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu, Giresun ve Samsun’da yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi

Ordu, Giresun ve Samsun için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Ordu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde (200 metre ve üzeri rakımlı) yoğun kar yağışı bekleniyor.

Gece saatlerinde Giresun’un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde (200 metre ve üzeri rakımlı) yoğun kar yağışı (20 santimetre ve üzeri) tahmin ediliyor.

Samsun’da gece başlayacak yağışların ise yarın öğle saatlerine kadar doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde (200 metre ve üzeri rakımlı) yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olması öngörülüyor.

Buzlanma ve don, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. 


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